O banka EYT'li için kesenin ağzını açtı: Dev promosyon tutarı belli oldu!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardındna Bankaların promosyon yarışı da başladı. Milyonlarca emeklinin maaşlarını 3 yıl boyunca aynı bankadan alma sözü vermesi halinde hesaplarına promosyon yatıracak bankalar daha fazla müşteri kazanabilmek adına emekli promosyonlarında peş peşe arttırıma gitti. Peki EYT'li için en fazla promosyon veren banka hangisi? İşte EYT promosyon ödemeleriyle ilgili detaylar...

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Hali hazırda bulunan milyonlarca emeklinin arasına gözü kulağı EYT düzenlemesinde olan, emeklilik hayali kuran EYT'li de katıldı. Bankaların düzenli olarak arttırıma gittiği emekli promosyonlarında bu yıl rekabet biraz daha karıştı. Mevcut müştelerini elinde tutmak isteyen bankalarda peş peşe banka promosyonlarını açıklarken yeni emekli olan EYT'liler içinde en çok merak edilen konulardan biri de "Hangi banka ne kadar promosyon" veriyor oldu.

Yeni EYT'li olan milyonlarca emekliyi bankasına çekmek isteyen bankalar arasında biri var ki açıkladığı 'emekli promosyon' tutarı ile tüm dikkatleri üzerine çekmiş durumda. Peki EYT'li ne kadar promosyon alacak, en çok promosyonu hangi banka veriyor? İşte emekliyi sevindirecek o banka ve verdiği promosyon tutarı ile ilgili detaylar haberimizde...

İş Bankası emekli promosyonu ne kadar?

Türkiye İş Bankası da birçok banka gibi ülkemizde neredeyse 15 milyon emeklinin tercih ettiği banka olmak istedi. Emekli promosyon ödemelerinde bankalar arasında en iyi kampanyayı sunan banka olmayı da başardı. Yeniden yaptığı güncelleme ile zaten birçok emeklinin maaşını taşımayı tercih ettiği banka, şimdi EYT’lilerin de tercihi olacak. Peki, İş Bankası promosyon miktarı ne kadar?

iş bankası eyt promosyon miktarı

*İş Bankası 3.500 TL altında kalan emekli aylığına 4.500 TL ödeme yapıyor.

*3.500 TL ile 7.500 TL aralığı için ise emekli promosyon ödemesi 5.250 TL oldu.

*7.500 TL ile 10.000 TL arasındaki aylıklara ise emekli promosyon miktarı 6.750 TL.

*10.000 TL üzerindeki emekli maaşı olan vatandaş ise İş Bankası’ndan 7.500 TL promosyon alacak. Ancak bunlarla bitmiyor.

Emekli vatandaşların hem promosyon miktarı için hem de birçok kampanyadan yararlanmak ve ilerleyen dönemlerde uygun faizli ihtiyaç kredilerinden faydalanmak adına İş Bankası’nı seçmesi kesin gözüküyor. İş Bankası resmi internet adresinde tüm kampanyalarını duyurdu. Emekliler de inceleyerek İş Bankası üzerinden aylıklarını almaya 3 sene taahhüt imzalamaları durumunda tüm avantajlardan yararlanabiliyor.