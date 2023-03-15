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Gözler EGM sonuç sayfasında bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Gözler EGM sonuç sayfasında bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından alınacak 1.250 bekçi için süreç 23 Şubat tarihinde tamamlanmıştı. Gözler EGM tarafından açıklanacak sonuçlara çevrilirken, sonuçların nereden öğrenileceği de merak konusu oldu. Peki, Bekçilik başvuru sonuçları açıklandı mı? Bekçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte bekçi sonuç sorgulama ekranı!

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2023 Bekçi alımı için gözler sonuçlara çevrildi. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından 18 Ocak – 3 Şubat tarihleri arasında EGM tarafından alınan 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği başvuruları sonuçları bekleniyor. 1250 kişinin alınacağı bekçi alımında eğitimlerin yapılacağı merak konusu oldu.

Başvuruları 3 Şubat’ta sona eren 1250 Erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı için sonuçlar bekleniyor. Emniyet Genel Müdürlüğü henüz sonuçları duyurmadı. Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı sonrası atamaları yapılan bekçi adayları Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Temel Eğitimi almamış olanların planlaması yapılacak. Bekçilik başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden Polis Akademisi Başkanlığı Polis Akademisi Sınav Sonucu Sorgulama ekranından yapılabilecek. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecek. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğinde olacak.

Eksik veya yalan beyan ile sahte evrak veya sınav komisyonlarını yanlış bilgilendirme sonucunda sınavlara katılarak başarılı olan adayların sınavları asıl veya yedek olarak kazanmış olsalar bile sınavları geçersiz sayılacak. Adayın söz konusu işleme kasıtlı olarak sebebiyet verdiğinin tespit edilmesi durumunda aday hakkında gerekli yasal işlem yapılacak

2023 Bekçi alımı sınav sonuç ekranı için tıklayın

Yapılan sınavda başarılı olup, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olanların; ilgili Emniyet Müdürlüğüne bağlı Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından Sağlık Kurulu Raporları aldırılmak üzere hastaneye sevkleri yapılacak.

Sağlık şartları bakımından Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine girmeye elverişli olduğu anlaşılanlar aday memur olarak atanacak.

Kanuni bir mazereti olmaksızın süresinde başvurmayanlar veya istenilen belgeleri süresinde ibraz etmeyenler ile güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz olan, gerekli sağlık şartlarını taşımayan veya ataması yapılan aday memurlar arasından kanuni süreler (ilan tarihinden itibaren 15 iş günü) içerisinde göreve başlamayan ya da aday memurluktan istifa eden veya herhangi bir sebeple ayrılanların atamaları ise iptal edilerek il kontenjanı için düzenlenen yedek listesinin başından başlanarak sırası ile yedek aday çağrılacak.

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