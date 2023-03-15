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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Meta 10 bin çalışanını daha işten çıkaracak

Meta 10 bin çalışanını daha işten çıkaracak

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, 10 bin çalışanının daha işine son vermeyi planlıyor. Şirketin CEO'su Zuckerberg, henüz işe alım yapılmayan yaklaşık 5 bin açık pozisyonu da kapatacaklarını açıkladı.

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Facebook, Instagram ve WhatsApp'ı bünyesinde barındıran Meta'nın Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg, çalışanlarına gönderdiği mesajında, "verimlilik yılı" olarak ilan edilen 2023 için bazı güncellemeleri paylaştı.

Bu kapsamdaki hedeflere değinen Zuckerberg, daha iyi bir teknoloji şirketi haline gelmek ile zorlu ortamda finansal performanslarını iyileştirmenin amaçlandığını belirtti.

Zuckerberg, verimlilik çalışmaları çerçevesinde yapılacak değişikliklerin yıl içinde mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasını umduğunu ifade ederek, böylece stres yaratan belirsizlik döneminin geride kalacağını ve kritik çalışmalara odaklanabileceklerini vurguladı.

Gelecek birkaç ay içinde düşük öncelikli projelerin iptali ve yeni işe alımların düşürülmesi gibi yeniden yapılandırma planlarının açıklanacağını belirten Zuckerberg, işe alım ekibini de küçülteceklerini kaydetti.

Zuckerberg, yeniden yapılandırma ve işten çıkarmaları nisan sonunda teknoloji, mayıs sonunda da iş gruplarında yapmayı planladıklarını anlattı.

Bu kapsamda ekip boyutunun yaklaşık 10 bin kişi azaltılacağına işaret eden Zuckerberg, henüz işe alım yapılmayan yaklaşık 5 bin açık pozisyonu da kapatacaklarını bildirdi.

Meta, geçen yıl kasım ayında 11 binden fazla çalışanını işten çıkaracağını duyurmuştu.

Salgında personel sayısını önemli ölçüde artıran ABD'li teknoloji şirketlerinde işten çıkarma dalgası sürerken, diğer sektörlerden de art arda işten çıkarma duyuruları geliyor.

Yükselen enflasyon ve olası resesyon endişelere neden olurken, özellikle ABD'de birçok teknoloji şirketi, geçen yıl binlerce kişiyi işten çıkarma ya da yeni işe alımlara ara verme kararı almaya başlamıştı.

Bu şirketler arasında Meta ve Amazon gibi teknoloji sektörünün önde gelen firmalarının bulunması dikkati çekmişti.


Bu yıl, Microsoft, Google'ın ana kuruluşu Alphabet, IBM gibi şirketler çalışanlarının işine son vereceğini duyurmuş, teknoloji şirketlerinin yanı sıra otomotiv sektöründen Ford ve kimya sektöründen Dow da işten çıkarmalara gideceğini açıklamıştı.

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