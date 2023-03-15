Tepki çeken görüntüler: Sele kapılan adam elini uzattı, tutmak yerine video çekti!

ŞANLIURFA'da dünden bu yana etkili olan sağanak, sele neden oldu. Çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kalırken, sel sularına kapılan bir vatandaşın sürüklendiği anlar ise amatör kamera tarafından saniye saniye görüntülenmişti. Sosyal medyaya düşen yeni görüntüler ise tepki çekti. Sele kapılan adam güç bela elini uzatarak yardım istersen o anları kayda almaya çalışan kişi "İnsanlık ölmüş" dedirtti. İşte o anlar..

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Balıklı Göl taştı, arabalar göle dönen yolların üstünde yuvarlandı. Acil servislerin yoğun bakımları bile sel felaketinden nasibini aldı. Adıyaman ve Şanlıurfa, depremin ardından sel felaketiyle mücadele ediyor. Gün içerisinde çekilen bir videoya vatandaşlar tepki gösterdi.

AFAD, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri botlarla sus basan sokaklara girdi. Kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bir binadan tahliye edilen kadının askerlere sarılarak teşekkür ettiği görüldü.

Sele kapılan adama el uzatmak yerine video çekti

Sosyal medyada hızla yayılan bir video ise gündem oldu. Şanlıurfa'daki sel felaketinde göl haline gelen yollardan birinde sürüklenen vatandaşı videoya çeken kişiye tepki gösterildi.

Elini kaldırarak yardım isteyen vatandaşın, elini tutmayan ve video çekmeye devam eden kişi, eleştirildi.

Selin etkili olduğu Şanlıurfa'da su basan bazı mahallelerde vatandaşların evlerden tahliyesi için çalışma yapılıyor. Kentte Karakoyun deresinin taşması sonucu civardaki cadde ve sokaklar su altında kaldı. Bölgeye sevk edilen AFAD, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri, botlarla su basan sokaklara girdi. Ekipler, Akabe Mahallesi'nde botlarla vatandaşları tahliye etti.