Yüzde 90'ı silinecek yüzde 25 indirim yapılacak! Prim borcu olan EYT'lilere büyük müjde

Milyonlarca kişinin beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi sonunda yürürlüğe girdi. Düzenleme sonrası vatandaşlar prim borçlarının silinip silinmeyeceğini araştırmaya başladı. Beklenen haber geldi. Borçlu EYT'lilerde emekli olabilecek...

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Milyonlarca kişinin kamuya olan tüm borçlarını tasfiyesine sağlayacak olan yapılandırma yasası Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bu yasa ile birlikte vatandaşların faiz ve gecikme cezaları silinecek. Aynı zamanda düzenleme ile birlikte birçok şeyle ilgili avantajlı maddeler içeriyor.

Bu yasadan aynı zamanda SGK'ya borcu olduğu için emeklilik başvurusu yapamayan EYT'liler de yararlanabilecek. Bağ-Kur, SSK ve GSS prim borcu bulunan EYT'liler kuruma başvurarak bu borçlarını isterlerse peşin isterlerse taksitle ödeyebilecek. Kamuya olan tüm borçlardaki faiz ve gecikme cezaları silinecek. Ödemeler yapılırken ana para borcuna Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarlar eklenecek. Borcunu peşin olarak ödemek isteyen vatandaşlar için bu enflasyon farkının yüzde 90'ı da silinecek. Eğer borç idari para cezası ise aslından da yüzde 25 indirim yapılacak.

Taksit sayılarında değişikliğe gidildi

Yeni düzenlemede eskilerine göre daha uzun vadeler söz konusu olacak. Buna göre taksitler 12 aydan başlayarak 48 aya kadar çıkacak. Daha önce iki ayda bir olan ödeme takvimi her ay olarak değiştiriliyor. Seçilen taksit sayısına göre de katsayı oranları uygulanacak. Taksitli ödemeyi seçen vatandaşlar isterlerse bu süreyi beklemeden erken ödemeye de geçebilecek. Tercih edilen süreden daha kısa sürede ödeme yapılması hâlinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilecek.