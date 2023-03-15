Milletvekili aday adaylığı başvurusu yapan Destici'den PKK ve altılı masaya tepki

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için aday adaylığı başvurusu yaptı. Destici, altılı masa üyelerinin hepsinin terör örgütü PKK'ya alan açmayı planladığını söyledi.

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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde başvurusunun ardından düzenlediği basın toplantısında Adıyaman ve Şanlıurfa'da vatandaşların hayatını kaybettiği sel felaketinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Destici, ölenlerin ailelerine sabır, yaralılara şifa temennisinde bulundu.

Milli iradenin tecellisinin önemine işaret eden Destici, öncelikli gayretlerinin Cumhur İttifakı'nın kazanması yönünde olacağını söyledi.

Erdoğan'a tam destek

Mustafa Destici, partisinin Cumhur İttifakı ile seçime gireceğini hatırlatarak, "Cumhur İttifakı'nın adayı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın birinci turda kazanması için hem de Cumhur İttifakı'nın Meclis'teki çoğunluğunu devam ettirmesi için bu çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

"Hdp yasalara göre kurulmuş olabilir ama meşru değildir"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan ile 18 Mart Cumartesi günü yapacağı görüşmeyi değerlendiren Destici, "Bize göre PKK'nın şubesi olan HDP meşru bir siyasi parti değildir. Aynı şekilde TİKKO'yu MLKP'yi temsil eden partiler de vardır. Hukuki olabilir, yasalara göre kurulmuş olabilir ama meşru değildir." diye konuştu.

Diyarbakır annelerine yaptığı ziyarette "PKK ile siyasi işbirliği yapmanın bir bedeli olacağını" söylediğini belirten Destici, "Şimdi HDP ya da HDP'nin yavruları Sayın Kılıçdaroğlu'nu bir şey almadan mı destekleyecek." ifadesini kullandı.

"Sadece chp değil altısı da söylüyor"

PKK'nın HDP aracılığıyla CHP'ye ilettiği taleplerin kabul gördüğü iddiasında bulunan Destici, şöyle devam etti:

"Bunların bir kısmı şu an altılı masanın açıkladığı mutabakat metninde var. Terör örgütüyle iltisaklı olduğu için belediye başkanlığı görevinden alınan ve yerlerine kayyum atanan belediyelere o belediye başkanlarının göreve geri iade edileceklerini sadece CHP değil altısı da söylüyor. 'Avrupa yerel yönetimler şartını getireceğiz' diyor, PKK'nın uzantısı olan ve HDP'nin her şartta 'sırtımızı dayadık' dediği PYD ve YPG'nin Suriye'deki varlığını kabul ettiğini söylüyor Sayın Kılıçdaroğlu, 'bir başkası olacağına o olsun' diyor. Yani bunun gibi çok şeyler var terör örgütünün talepleriyle ilgili."

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in geçmişte HDP ile PKK'nın aynı olduğunu söylediğini ifade eden Destici, Kılıçdaroğlu'nun cumartesi günü HDP ile görüşecek olmasının PKK ile görüşme anlamına geleceğini savundu.