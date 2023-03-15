Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'ndan 30 talebi

14 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilliği genel seçimi için geri sayım başladı. İnternethaber Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Cumhur İttifakı'na katılması beklenen Yeniden Refah Partisi'nin taleplerini masaya yatırdı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, seçimlerin 14 Mayıs’ta yenileme kararının ardından Türkiye hızlıca seçim atmosferine girdi.

Cumhurbaşkanlığı seçimi için yüzde 50 artı 1 koşulu nedeniyle, çok düşük oy oranına sahip siyasi partilerin desteği bile önem kazandığı için siyasi partiler hem parlamentoda çoğunluğu sağlamak hem de cumhurbaşkanı adayını seçtirmek için ittifak ve seçim işbirliğini genişletme arayışında.

Bu bağlamda geçtiğimiz günlerde de Yeniden Refah Partisi ile AK Parti kurmayları arasında bir görüşme gerçekleşmişti. Fatih Erbakan'ın ittifaka katılmaya ilişkin düşünceleri neydi?

Altılı masada sıfır nokta bilmem kaç oy oranına sahip olan Demokrat Parti'ye bakanlıklar, cumhurbaşkanı yardımcılığı verilirken, Cumhur İttifakı'na katılması beklenen Yeniden Refah Partisi'nin talepleri belli oldu. Bakın 30 maddelik listede neler var...

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