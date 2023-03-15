BIST 5.122
DOLAR 18,99
EURO 20,10
ALTIN 1.168,26
HABER /  POLİTİKA

AK Parti'de Erdoğan'ın adaylığı için imza toplanmaya başlandı

AK Parti'de Erdoğan'ın adaylığı için imza toplanmaya başlandı

Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan için AK Parti grubunda imza toplanmaya başlandı.

Abone ol

AK Parti'de, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adaylığı için milletvekillerinden imza toplanmaya başlandı.

AK Parti'de kapalı grup toplantısı gerçekleştirilecek. Tek aday olarak milletvekillerinin imzasıyla Erdoğan'ın adaylığı teklif edilecek ve oylama yapılacak.

Ayrıca MHP’nin de Cumhurbaşkanı Erdoğan için imza toplanması ve grup kararı alması bekleniyor. Sürecin sonunda Erdoğan’ın oybirliğiyle Cumhur İttifakının cumhurbaşkanı adayı olarak YSK'ya bildirilmesi planlanıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Erkan Baş: Türkiye'de bazı partiler Atatürk'ün arkasına saklanıyor
Erkan Baş: Türkiye'de bazı partiler Atatürk'ün arkasına saklanıyor
Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'ndan 30 talebi
Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'ndan 30 talebi
Muharrem İnce, Elon Musk'a seslendi: Bot hesapları sil
Muharrem İnce, Elon Musk'a seslendi: Bot hesapları sil
Zonguldak'ta şap alarmı: 215 köy karantinaya alındı!
Zonguldak'ta şap alarmı: 215 köy karantinaya alındı!
Milletvekili aday adaylığı başvurusu yapan Destici'den PKK ve altılı masaya tepki
Milletvekili aday adaylığı başvurusu yapan Destici'den PKK ve altılı masaya tepki
'Zengin' bankasının Suudi ortağı 'artık para yok' dedi!
'Zengin' bankasının Suudi ortağı 'artık para yok' dedi!
Guterres: Müslüman karşıtı nefretin zehrini yok etmek için harekete geçelim
Guterres: Müslüman karşıtı nefretin zehrini yok etmek için harekete geçelim
Yüzde 90'ı silinecek yüzde 25 indirim yapılacak! Prim borcu olan EYT'lilere büyük müjde
Yüzde 90'ı silinecek yüzde 25 indirim yapılacak! Prim borcu olan EYT'lilere büyük müjde
Millet İttifakı İstanbul İl Başkanları'ndan kritik toplantı!
Millet İttifakı İstanbul İl Başkanları'ndan kritik toplantı!
Şanlıurfa'da sele rağmen ilerleyince! Dereye düşen tır şoförle birlikte kayboldu
Şanlıurfa'da sele rağmen ilerleyince! Dereye düşen tır şoförle birlikte kayboldu
Meta 10 bin çalışanını daha işten çıkaracak
Meta 10 bin çalışanını daha işten çıkaracak
Tepki çeken görüntüler: Sele kapılan adam elini uzattı, tutmak yerine video çekti!
Tepki çeken görüntüler: Sele kapılan adam elini uzattı, tutmak yerine video çekti!