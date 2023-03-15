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Erkan Baş: Türkiye'de bazı partiler Atatürk'ün arkasına saklanıyor

Erkan Baş: Türkiye'de bazı partiler Atatürk'ün arkasına saklanıyor

Türkiye'de bazı siyasi partilerin Atatürk'ün arkasına saklanarak siyaset yaptığını söyleyen Erkan Baş, "Kurtuluşu geride aramayın, onu tarihsel bir miras olarak alın arkanıza ama yüzünüzü geleceğe dönün" dedi.

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Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, geçtiğimiz günlerde TV100 ekranlarında Candaş Tolga Işık'ın sunumuyla yayınlanan Az Önce Konuştum programına konuk oldu.

Baş, Türkiye'de bazı siyasi partilerin Atatürk'ün arkasına saklandığını söyledi.

"Her şeyin başına Atatürk koyduğunuzda bütün suçlarınızı örtmüyorsunuz"

"Her şeyin başına Atatürk koyduğunuzda bütün suçlarınızı örtmüyorsunuz" diyen Baş, partisinin böyle siyaset yapmadığını ve kurucu değerlere saygılı olduklarını belirtti.

Sözlerine devam eden Baş, Türkiye'nin yüzünü geleceğe dönmesi gerektiğini ifade ederek "Ben bugün kendisini Atatürkçü ve kemalist olarak ifade eden bütün arkadaşlara şunu söylüyorum, Kurtuluşu geride aramayın, onu tarihsel bir miras olarak alın arkanıza ama yüzünüzü geleceğe dönün." dedi.

"Kurtuluşu geride aramayın, onu tarihsel bir miras olarak alın arkanıza ama yüzünüzü geleceğe dönün"

TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ın konuya ilişkin ifadeleri şu şekilde:

Türkiye’de siyasi partilere baktığımız zaman, Atatürk’ün ve geçmişin arkasına saklanmak gibi bir yanlış yapılıyor. Her şeyin başına Atatürk koyduğunuzda bütün suçlarınızı örtmüyorsunuz. Aynı şeyi din için de söyleyebilirim. Bayrak için de söyleyebilirim. TİP böyle siyaset yapmıyor, biz bu ülkenin kuruluş değerlerine saygılıyız. Bu ülkenin kurucu lideri olan Mustafa Kemal Atatürk’e saygılıyız. Herhangi bir hesaplaşma içerisine girmiyoruz onunla. Ama şunu yapıyoruz, yüzümüzü geleceğe dönüyoruz. Bin tane belki Osmanlı subayı vardı, ama bunların arasından bir tane Mustafa Kemal çıktı ve dedi ki, hasta üzerinde deney olmaz bizim yenisini kurmamız lazım. Dolayısıyla ben bugün kendisini Atatürkçü ve kemalist olarak ifade eden bütün arkadaşlara şunu söylüyorum, Kurtuluşu geride aramayın, onu tarihsel bir miras olarak alın arkanıza ama yüzünüzü geleceğe dönün. 2023’e geldik ya Cumhuriyet’in ikinci yüzyılını tartışmamız lazım.

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