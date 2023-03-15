AK Parti son anketi açıkladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı ne oldu?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin oy oranlarıyla gündem olacak açıklamalarda bulundu ve son anketi açıkladı.

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CNN Türk'te Ahmet Hakan'a konuk olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, AK Parti'nin yaptırdığı son 3 anketin sonuçlarını açıkladı.

Buna göre çıkan sonuçlarda AK Parti yüzde 41, Cumhur İttifakı ise yüzde 54 oy alarak zirvede.

Şen'in açıklamaları şöyle:

Haftada 3-4 araştırma yapıyoruz. Bunu daha önceden ayda bir olarak yapıyorduk. 10 gün içinde bu araştırmaları yapıyoruz. Yapılan araştırmalar birbirini test etsin istiyoruz. Alt ve üst eşiklere bakıyoruz. Şu son haftada 3 araştırma bitti. AK Parti 41 olarak gözüküyor. 40 küsür, 41 küsür 41 gibi üç araştırmada çıkan sonuçlar böyle. Yüzde 41 demek daha doğru. Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 51. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise 53 küsür görünüyor. 53 ile birlikte 55'i de gördüm.

"Cumhur ittifakı'nın oy oranı yüzde 51 civarında"

Deprem sürecine baktığımızda 'Erdoğan mı bu hasarı toparlar, rakipler mi toparlar' dediğimizde arada uçurum var. Cumhurbaşkanımıza olan yüksek güveni yansıtıyor. Vatandaşımızın Cumhurbaşkanımızdan bir beklentisi var. Araştırmalarda yüzde 53'ü daha sağlam olarak gördüğüm için bunu dile getiriyorum. Cumhur İttifakı'nın yüzde 51 civarında bir oy oranı olacağını ön görüyoruz.

Şen, sahte anketçilere tepki gösterdi: Hani sen dükkanı kapatacaktın?

Ortalarda bilimsel araştırma diye sunulan hayal ürünü şeyler ile karşı karşıya kalıyoruz. Biri daha önce 'yanılırsam dükkanı kapatacağım' demişti. Bir başkası şöyle söylemişti bir önceki seçimde, 'Eğer böyle değilse ben bu mesleği bırakıyorum.' Sonra bu dedikleri çıkmadı. İşlerini bilimsel kurallara göre yapmıyorlar, etik değerlere uymuyorlar. Daha sonra bu isme sordular 'Hani sen dükkanı kapatacaksın, neden kapatmadın?' Türkiye'ye yakışmayan şeyler. Bunu neden böyle yapıyorlar? Sadece propaganda olsa bunu mazur görürsünüz.

"Seçim akşamı halkı sokağa dökmek isteyenler olabilir"

Ben daha iğrenç bir şey seziyorum. Seçim akşamı oylarımız çalındı diye halkı sokağa dökmek isteyenler olabilir.

"İnce 'bunlar şizofren' dedi"

Aynısını Sayın İnce'ye yapmaya kalktılar. Sayın İnce 'Adam kazandı. Bunlar şizorfen' dedi. Ben böyle şey seziyorum. Onların rehavetlikle ilgili bir durumu yok. Öyle yalan söylüyorlar ki, sonra o yalana inanıyorlar ve bir yalan daha söylüyorlar. Sonra soruyorsun, birinci yalanı delil olarak gösteriyorlar. Bu kitlenin bir öz sorgulamaya gitmesi lazım.

"Anketlerde her zaman Erdoğan 1. sırada çıktı"

'Altılı masal'da, kavga edip dağılan bu masada halk bir şey görmüyor. Türkiye'nin en çok araştırma yapan kurumudur AK Parti. Deprem öncesinde bu tip soruları halka çok sorduk. Cumhurbaşkanı seçimi yapılacak kimi görmek istersiniz diye sorduk isim vermeden. Birinci sırada hep Tayyip Erdoğan vardı. Bir dönem Ekrem Bey, Meral Akşener ve Mansur Bey 2. ve 3. sıralara geldiler. Daha sonra Sayın Kılıçdaroğlu yükseldi ve 2. sıraya geldi.

"49 bulsam 49 derim bunu milletten gizlemenin ne anlamı var"

Yüzde 50 alan bir partinin 41'inden 42'sinden bahsediyoruz. Yani bir düşüş yaşamışız. Ekonominin bir sürü alanında bir sürü problem var gibi bir gerçeklik yok. Enflasyon var. O da düşüş eğiliminde. Enflasyonun çok zorladığı dönemlerde, 34'ü gördük. Bunu da açıkça söyledim zaten. 55'in altı AK Parti'ye yakışmaz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Benim son seçimim' demiştir. Ben kendime yakıştırmıyorum 53'ü. 49 bulsam, 49 derim. Bunu milletten gizlemenin ne anlamı var. Bu anketlerin sonuçlarını ilk defa burada söyledim. Bunu aşan bir tablo var. Bunun sebebi basit. Sorunu sorun olarak vatandaş görüyor ama Erdoğan da görüyor. Gizlemiyor. Ama vatandaş çözümü Erdoğan da arıyor. Depremin acılarını Erdoğan'ın saracağını biliyor. Bunu besleyen bir şey daha var. Muhalefetin şimdiye kadar bir şey yapmamış olması. Altılı masada bir umut görmüyor. Deprem öncesinde bu tip soruları biz sorduk. Açık uçlu olarak soruyorsunuz. 'İsim vermeden kimi cumhurbaşkanı görmek istiyorsunuz' diye sorduk. Birinci sırada her zaman Tayyip Erdoğan geldi. Bir süre Ekrem İmamoğlu, Meral Akşener ve Mansur Yavaş ikinci ve üçüncü sırada geldiler. Sonradan Kılıçdaroğlu yükseldi ve ikinci sıraya geldi. Akşener zaten 'cumhurbaşkanı olmayacağım' diyordu. Onun da hakkını yememek lazım. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı Erdoğan'ın yükselmesine sebep olmuş olabilir ama şöyle de bir durum var. Depremin yaralarını ancak Erdoğan sarabilir. Onun proaktif liderliği var.

"Kılıçdaroğlu'nun adaylığı Erdoğan'ın oylarını yükseltmiş olabilir"

Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı Erdoğan'ın oylarını yükseltmiş olacağı gibi, deprem sonrası 'bu yaraları Tayyip Erdoğan sarabilir' fikri de oyların yükselmesine neden olmuş olabilir.

"Araştırmaların yüzde 5 oranında hata payı var"

Trol ordusu benim muhatabım değil. Bu şizofren güruhu benim muhatabım değil. Benim muhatabım, sağlıklı düşünen insanlar. Ülkesini seven, ülkesinin karşısına geçmeyen insanlar benim muhatabım. Kime oy verdiğinin hiçbir önemi yok. Ben asla 'biz kazanıyoruz' demem. Bunlar araştırma sonuçları. Yüzde 95 güven seviyesinde yapılıyor. Yüzde 5 yanılma ihtimalleri var bu araştırmaların. Yani dediklerimizde yüzde 5 yanılma payı var. Hiç kimse milletin ne yapacağını bilemez. Biz milletin teveccühünü Erdoğan'dan yana kullanacağını düşünüyoruz. Bu arkadaşlarla aramızdaki fark şu. Ben diyorum ki araştırmaların yanılabilme özelliği vardır. Bilim denilen olgunun en temel özelliğin yanılabilmesidir. Biz bir ayetten, bir evrensel hakikat bilgisinden bahsetmiyoruz. Bir tanesi demişti ya, 'Bir tane işçi atarsak, şerefsiziz, namussuzuz' sonra 15 bin tane işçi attılar. Bu arkadaşlar aynı onlar gibi.