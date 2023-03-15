PKK elebaşı Murat Karayılan: 14 Mayıs'ta sadece Cumhurbaşkanı değil, sistem de değişecek

Terör örgütü PKK elebaşı Murat Karayılan, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimleri altılı masa kazanırsa sadece cumhurbaşkanının değil sistemin de değişeceğini ifşa ederek, eli kanlı teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın da serbest bırakılacağını söyledi.

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Terör örgütü PKK elebaşı Murat Karayılan, altılı koalisyona bir destek daha verdi. Karayılan, "14 Mayıs'ta yalnızca Cumhurbaşkanı değil, sistem seçilecektir" dedi. Karayılan, Mustafa Karasu, Duran Kalkan ve Cemil Bayık gibi örgütün sözde yöneticileri daha önce de muhalefete destek niteliğinde açıklamalar yapmış, HDP ile işbirliğinin geliştirilmesi mesajını vermişti.

Teröristbaşı Karayılan: 14 mayıs'ta sadece cumhurbaşkanı değil sistem de değişecek

Teröristbaşı Karayılan örgütün kanalında yaptığı açıklamada, altılı koalisyona bir destek daha verdi. Kılıçdaroğlu'nu destekledikleri anlaşılan PKK'nın sözde üst düzey yöneticisinin, "14 Mayıs'ta yalnızca Cumhurbaşkanı değil, sistem seçilecektir." dedi.

"Altılı masa dağılmadı"

Karayılan, altılı koalisyonun güçlendiğini belirterek, "Altılı masaya operasyon çekmek istediler ama Altılı Masa dağılmadı. Muhalefetin güçlendiği belirtilebilir." ifadelerini kullandı.

"Apo'nun özgür olma vakti gelmiştir"

Karayılan, İmralı'da tutuklu bulunan PKK'nın sözde en üst yöneticisi Abdullah Öcalan'ın serbest kalma vaktinin geldiğini de söyledi. Karayılan, "Önder Apo'nun fiziki olarak özgür olma vakti gelmiştir. Önder Apo'nun özgürlüğü için de mücadele yürütmeliyiz ve başlatacağımız hamleler bu temelde gelişmek durumundadır." sözlerini sarf etti.