Gift Orban, Başakşehir'i 3 dakikada perişan etti!

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ikinci maçında temsilcimiz Başakşehir evinde Belçika'nın Gent takımını konuk etti. Başakşehir ağlarına 3 dakika 24 saniyede 3 gol atan Gift Emmanuel Orban, Avrupa kupaları tarihinde en kısa sürede hat-trick yapan futbolcu unvanının sahibi olurken 20 yaşındaki yıldız golcü Başakşehir'i adeta 3 dakikada perişan etti.

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Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde hayatının şokunu yaşadı. Gift Orban'ın olağanüstü performansının ardından skor olarak geriye düşen Başakşehir, toplam 6 dakikada kalesinde 4 gol gördü. 3 dakikada hat-trick yaparak müsabakaya damga vuran Gift Orban maçın ardından açıklamalarda bulundu.

“Ben golcüyüm ve görevim gol atmak"

Başakşehir karşısında 3 dakikada hat-trick yapan Gent’in Nijeryalı golcüsü Gift Emmanuel Orban, “Ben golcüyüm ve görevim gol atmak. Futbolda böyle anlar yaşanıyor. Goller attım, benim için güzeldi. Daha iyi olabilmek için çalışıyorum” dedi.

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ikinci maçında Gent’e 4-1 mağlup olarak turnuvadan elendi. Müsabakada Gent’in 20 yaşındaki golcüsü Gift Orban, 3 dakikada hat-trick yaparak müsabakaya damga vururken, müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Daha iyi olabilmek için her zaman çalıştığını aktaran Orban, “Ben golcüyüm ve görevim gol atmak. Futbolda böyle anlar yaşanıyor. Goller attım, benim için güzeldi. Daha iyi olabilmek için çalışıyorum. Kendimi geliştirmeyi hedefliyorum her zaman. Şanslı bir günümdeydim. Futbol bir konsantrasyon işi. Bir maçta kaç gol attığınız önemli değil. Bazen 4 bazen daha fazla atabilirsiniz. Eğer yaptığınız şeye odaklanırsanız bu tip şanslar yakalayabilirsiniz” şeklinde konuştu.

Nijeryalı futbolcu, oyundan çıkarken Türk taraftarların kendisini alkışlamasından dolayı ise çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Orban, bu sezon başında Norveç ekibi Stabaek’ten Belçika takımı Gent’e transfer olmuştu.

Maçın spikeri isyan etti! ''nereden çıktı bu adam?''

Exxen mikrofonlarında maçı anlatan spiker ise, Gift Orban'ın olağanüstü performansı sonrası isyan etti. O anları, "Nereden çıktı bu adam? Adeta turnuvanın kaderini değiştiriyor..." sözleriyle anlattı.

Gift Orban rekor kırdı

Başakşehir ağlarına 3 dakika 24 saniyede 3 gol atan Gift Emmanuel Orban, Avrupa kupaları tarihinde en kısa sürede hat-trick yapan futbolcu unvanının sahibi oldu.

Gift Emmanuel Orban kimdir?

Gift Emmanuel Orban Kimdir? KAA Gent takımında Forvet mevkinde forma giyen Gift Emmanuel Orban, 17 Temmuz 2002 tarihinde dünyaya gelmiştir. 178 cm boyunda olan Gift Emmanuel Orban, sağ ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 5 maça çıkan Gift Emmanuel Orban, 1 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür.