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HÜDA PAR Hizbullah'ın devamı mı? Zekeriya Yapıcıoğlu canlı yayında cevap verdi

HÜDA PAR Hizbullah'ın devamı mı? Zekeriya Yapıcıoğlu canlı yayında cevap verdi

Cumhur İttifakı’na katılması beklenen HÜDA PAR ile ilgili tartışmalar sürerken partinin genel başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’ndan dikkat çeken bir açıklama daha geldi. "Hizbullah'ın devamı mısınız?" sorusuna yanıt veren Yapıcıoğlu a "Çok net söylüyorum. Biz Hizbullah'ın veya başka bir örgütün devamı veya mirasçısı değiliz" dedi.

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14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesinde Cumhur İttifakı’nı genişletmek için harekete geçen AK Parti’nin HÜDA PAR ile temasları sonrasında siyaset kulisleri bir anda hareketlenmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı destekleyeceklerini duyuran HÜDA PAR ile ilgili tartışmalar sürerken dikkat çeken bir çıkış daha geldi. HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu katıldığı bir canlı yayında herkesin merak ettiği ‘Hizbullah’ sorusuna yanıt verdi.

14 Mayıs seçimlerinde aday çıkarmayacağını belirten HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceklerini ifade etmesinin ardından sosyal medyada ve televizyonlarda yapılan yorumlarda HÜDA PAR'ın Hizbullah'la bağlantılı olduğu öne sürülerek tartışma yaratan açıklamalar yapılmıştı.

‘HÜDA PAR Hizbullah'ın devamı mı sorusuna yanıt verdi

Konuyla ilgili tartışmalar devam ederken Yapıcıoğlu, konuk olduğu programda kendilerine yönelik eleştirilere cevap verdi. Hizbullah'ın veya başka bir örgütün devamı veya mirasçısı olmadıklarını ifade eden Yapıcıoğlu, "Biz bölücü de değiliz, birilerinin heykelini dikme peşinde de değiliz. Bayrakla bir derdimiz yok. Bölünüp ayrı bir devlet kuralım da demiyoruz. Biz bin yıldır İslam paydasında beraber yaşayan Türk ve Kürt'ün kardeşliğini savunuyoruz" dedi.

Açıklamasının devamında HÜDA PAR'ın Cumhur İttifakı'na 1 milyondan fazla oy kazandıracağını belirten Yapıcıoğlu, "Bir de bunun çarpan etkisini hesaplarsanız daha fazla oy kazandıracaktır" şeklinde konuştu.

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