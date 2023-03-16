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Belirtilen yerde bulunmadı! 2,5 ton uranyum kayboldu

Belirtilen yerde bulunmadı! 2,5 ton uranyum kayboldu

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Libya'da 2,5 ton doğal uranyumu içeren 10 varilin daha önce yetkililerce bildirilen konumda bulunamadığını bildirdi.

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UAEA, yönetim kurulu üyelerine yönelik yaptığı yazılı açıklamada, Libya ile yapılan Güvence Denetimi Anlaşması ve Ek Protokol kapsamında bu ülkedeki nükleer malzemelere ilişkin doğrulama ve gözlem faaliyetinde bulunulduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, 14 Mart'ta UAEA müfettişlerinin, Ek Protokol kapsamında yetkililerin daha önce belirli bir yerde depolandığını bildirdiği 2,5 ton doğal uranyumu içeren 10 varilin belirtilen yerde bulunmadığını tespit ettiği aktarıldı.

Açıklamada, UAEA'nın söz konusu uranyumun belirtilen yerden çıkartılması ve şu anki durumunun açıklığa kavuşturulması için harekete geçtiği kaydedildi.

Söz konusu durumun ivedilikle ele alınarak inceleme başlatılması gerektiğine işaret edilen açıklamada, "Nükleer malzemenin mevcut konumu hakkındaki bilgi kaybı, nükleer güvenlik endişelerinin yanı sıra radyolojik bir risk oluşturabilir." denildi.

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