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TİP'in isteği HDP'yi rahatsız etti ittifak bozuluyor mu İsmail Saymaz yazdı

TİP'in isteği HDP'yi rahatsız etti ittifak bozuluyor mu İsmail Saymaz yazdı

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, Türkiye İşçi Partisi ve Emek Partisi’nin seçimlere en az 41 şehirde kendi amblemleri ve adaylarıyla girmek istemesinin HDP’de rahatsızlık yarattığını yazdı.

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TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil’in “İstanbul’da yarışabiliriz” sözlerinin iki parti tabanını tartışmaya sürüklediğini belirten Saymaz, "Haliyle bu kriz HDP MYK’sının başat gündemiydi" dedi. 

Saymaz, yazısına şöyle devam etti:

"Dünkü toplantıda Emek ve Özgürlük İttifakı'nın tek çatı altında ve tek listede seçime katılması kararlaştırıldı. TİP ve Emek Partisi ile müzakere ve istişarede bulunmaları için eşbaşkanlar Pervin Buldan ve Mithat Sancar’a yetki verildi.

HDP ‘müzakere’ ifadesini kullansa da bu esasen ikna girişimi. Haliyle eşbaşkanlar bugünkü Emek ve Özgürlük İttifakı toplantısında, iki sosyalist partiyi iknaya uğraşacak.

Peki, TİP ve EMEP “Evet” der mi?

TİP açısından zor görünüyor.

Hatta imkansız.

TİP’in B planı

En az 41 şehirde kendi amblem ve adaylarıyla seçime katılma istekleri HDP tarafından geri çevrilirse TİP, ittifaktan ayrılabilir. O durumda TİP, liderleri Erkan Baş ile milletvekilleri Sera Kadıgil, Ahmet Şık ve Barış Atay’ı bağımsız aday göstermeyi düşünüyor."

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