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Seydikemer Belediye Başkanı istifa etti etti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Seydikemer Belediye Başkanı istifa etti etti

Muğla’nın Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa etti.

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Muğla’nın Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa etti.

Otgöz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “2014 yılından bu yana büyük bir onurla yürüttüğüm Seydikemer Belediye Başkanlığı görevimden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleri, Genel Merkezimizin oluruyla AK Parti Muğla Milletvekili Aday Adayı olmak için istifa etme kararı aldım.” dedi.

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