Bakanlar büyükşehir adayı! Süleyman Soylu, Hulusi Akar deprem bölgesinden milletvekili adayı...

14 Mayıs seçimleri öncesi milletvekili aday listeleriyle ilgili kulisler hızlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kabine'de görevli bakanları büyükşehirlerden aday göstereceği belirtildi. Erdoğan'ın deprem bölgesinde çalışan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu il Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar gibi isimleri depremlerden en çok etkilenen Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay için “milletvekili adayı olarak düşündüğü” ileri sürüldü.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim çalışmalarına hız verdi. AK Parti Grup toplantısı sonrası kurmaylarıyla toplanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Kabinedeki bakanları büyükşehirlerden aday göstereceğim” dediği belirtiliyor. Bakanların özellikle büyükşehirlerde kamuoyuna “Güçlü isimlerle seçimlere giriyoruz mesajını vermek istediğinin” altı çiziliyor.

Soylu ve Akar Maraş, Adıyaman ve Hatay'a...

Cumhuriyet’in haberine göre, Erdoğan’ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar gibi isimleri depremlerden en çok etkilenen Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay için “milletvekili adayı olarak düşündüğü” ileri sürüldü. Erdoğan’ın bu seçimlerde “büyükşehirleri riske atmak istemediği” de belirtiliyor.

Tartışmalı isimler milletvekili mi yapılacak?

Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı kabinesindeki “tartışmalı bazı isimleri” milletvekili yaparak, gelecek dönem için bu isimlere “dokunulmazlık zırhı kazandırmak istediği” iddia edilirken bakanların özellikle büyükşehirlerde kamuoyuna “Güçlü isimlerle seçimlere giriyoruz mesajını vermek istediğinin” altı çiziliyor.

Milletvekillerine “aday olsunlar” talimatı

Öte yandan Erdoğan’ın grup başkanvekilleriyle yaptığı görüşmede, milletvekillerine “Aday olsunlar” talimatını verdiği de ifade ediliyor. Ancak mevcut milletvekillerinden birçoğunun liste dışı kalacağı da belirtiliyor. “Listede yer bulamayacağını düşünen bazı vekillerin başvuruda bulunmayacağı” değerlendirilirken Erdoğan’ın bu seçimlerde “3 dönem kuralını da uygulayacağına” dikkat çekiliyor.