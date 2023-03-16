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Ayhan Bilgen AK Parti'den milletvekili adayı oluyor! Bilgen'den yeni açıklama geldi

Ayhan Bilgen AK Parti'den milletvekili adayı oluyor! Bilgen'den yeni açıklama geldi

HDP'den ayrılıp SES Parti'yi kuran Ayhan Bilgen'in, seçimde AK Parti'den milletvekili adayı gösterileceği iddia edildi. iddiaları yalanlamayan Ayhan Bilgen, “Biz hiçbir ittifaka karşı kapıları kapatmadık. Taraf da değiliz. Her türlü kararı yetkili kurullarımızda değerlendiririz" dedi.

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AK Parti, muhafazakar Kürt oyları ile ilgili ikinci kozunu sahaya sürüyor. ÜDA PAR ile ittifak görüşmeleri belli bir aşamaya gelen AK Parti'nin HDP'den ayrılarak Türkiye’nin Sesi Partisi’ni (SESPARTİ) kuran Ayhan Bilgen'i milletvekili adayı göstereceği iddia edildi. Bilgen de, “Biz hiçbir ittifaka karşı kapıları kapatmadık. Taraf da değiliz. Her türlü kararı yetkili kurullarımızda değerlendiririz" dedi.

AK Parti, işi şansa bırakmak istemiyor

Ankara kulislerinde de özellikle iktidar partisi AK Parti’nin, bu seçimlerde “işini şansa bırakmamak için milletvekilliği listelerinde sürpriz isimlere yer vereceği” de konuşuluyordu. Bu isimlerden birinin de “eski HDP milletvekili ve SESPARTİ’nin kurucusu Ayhan Bilgen olduğu” iddia edildi. AK Parti’nin, 14 Mayıs’taki seçimde “Bilgen’i kendi listesinden aday göstereceği” konuşuluyordu.

Bilgen: Henüz teklif gelmedi ama...

Cumhuriyet’e konuşan Ayhan Bilgen, söz konusu iddialarla ilgili açıklamalarda bulundu. “AK Parti’den adaylık” iddialarına kapıları kapatmayan Bilgen, “AK Parti’den kendisine henüz bir teklifin gelmediğini” ancak bu durumun kamuoyunda tartışıldığını dile getirdi. Bilgen, “Biz hiçbir ittifaka karşı kapıları kapatmadık. Taraf da değiliz. Her türlü kararı yetkili kurullarımızda değerlendiririz” dedi.

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