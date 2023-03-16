Nicolo Zaniolo'nun yeni sevgilisi Burcu Özberk oldu! İtalyan basınından ses getiren iddia
|
Roma'dan Galatasaray'a transfer olan ünlü futbolcu Nicolo Zaniolo Türkiye'ye gelir gelmez sosyal medyadaki hamlesiyle gündeme geldi. Yıldız futbolcu, ünlü oyuncu Burcu Özberk'i takip etti. Burcu Özberk de Zaniolo'ya karşılık verdi... İtalyan basını konuyu manşete taşıyarak dikkat çeken bir başlık attı...
Galatasaray'ın Roma'dan transfer ettiği yıldız oyuncu Nicolo Zaniolo ile oyuncu Burcu Özberk takipleşmeye başladı.
114
Bu haber İtalyan basınında geniş yer tuttu.
214
İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo ile oyuncu Burcu Özberk birbirlerini takibe aldı.
314
"Yeni Türk sevgilisi"
La Gazzetta dello Sport gazetesi ikili arasındaki takipleşmeyi haberleştirirken "Zaniolo'nun yeni Türk sevgilisi" ifadesini kullandı.
414