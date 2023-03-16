Celal Şengör Kılıçdaroğlu için 'yazık bize gittik gürültüye' dedi Mehmet Barlas'tan olay yazı

Sabah yazarı Mehmet Barlas, şair Necip Fazıl Kısakürek gafıyla gündeme gelen Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu yazdı. Barlas, Kılıçdaroğlu ile yemek yiyen ünlü yer bilimci Prof. Celal Şengör'ün Kılıçdaroğlu ile ilgili açıklamalarını yazısına taşıdı.

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Millet İttifakı'nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Necip Fazıl Kısakürek ile ilgili gafıyla gündemde.

Türk edebiyatının usta ismi şair, yazar ve mütefekkir Necip Fazıl Kısakürek'ten alıntı yapmaya çalışan Kemal Kılıçdaroglu, usta isim için "şair galiba" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun tartışılan sözleriyle ilgili Sabah yazarı Mehmet Barlas, "Kılıçdaroğlu bu bilgisizliğini şimdiye kadar nasıl gizledi?" başlıklı yazı kaleme aldı.

"Atatürk'ün 15 yıl genel başkanlığını yaptığı CHP'ye böyle bir lider yakışıyor mu?" diye soran Barlas, önce önce Kılıçdaroğlu'nu daha önceki bazı gaflarını sıraladı, ardından da Celal Şengör'ün açıklamalarına yer verdi:

"Kılıçdaroğlu'nun sadece bir sözüyle bu kanaate varmadım. Bunun gibi onlarcası var. Hz. Ali'yi kitapları olan bir İslam düşünürü zannetmesinden çok bahsetmeyeceğim, Aleviler zaten gereken cevabı vermişti. Ankara'da yapılan Sakarya Meydan Muharebesi'nin Sakarya'da yapıldığını zannetmesine ne diyeceğiz? Atatürk'ün 1939 yılında "Zeytin Kanunu" çıkardığını söylemesi vs. Bu liste böyle uzayıp gider. Gaflarına hiç girmiyorum, yüzlerce var.

"Atatürk'ün partisinin başı buysa vah yazık bize"

Kılıçdaroğlu'nu yeni tanıyan insanlara ilk izlenimlerini sorun, herkes şaşkınlığını gizleyemeyecektir. Bunlardan biri de ünlü yer bilimci Prof. Celal Şengör. Kılıçdaroğlu ile yemek yiyen Celal Şengör'ün görüşme sonrası ne dediğini aynen aktarıyorum: "Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir öğle yemeği yedim. Yanından ayrılırken çok üzüntülü ayrıldım. Çok samimi söylüyorum size. Dedim Atatürk'ün partisinin başı buysa vah yazık bize. Gittik gürültüye." Keşke o zaman Şengör'ü dinleseydik.

"Cumhurbaşkanlığını düşünemiyorum"

Biraz abarttığımı düşünenler olabilir. Hayır asla abartmıyorum. Komik bir tabela partisinden bahsetmiyoruz. Atatürk'ün kurduğu partiden ve bir cumhurbaşkanı adayından bahsediyoruz. Kılıçdaroğlu'nun bu yetersizliğiyle seçimleri kazandığını düşünebiliyor musunuz?