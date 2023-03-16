Şanlıurfa ve Adıyaman'ı repremden sonra sel vurdu! Ölü sayısı artıyor ölenlerin isimleri belli oldu

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde büyük yıkıntı yaşayan Şanlıurfa ve Adıyaman'ı bir de sel felaketi vurdu. Şanlıurfa'da 13, Adıyaman'da 2 yaşamını yitirdi. Can kaybı 15'e yükseldi. Depremzedelerin çadırlarını su bastı. İşte bölgeden son haberler...

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Deprem bölgesinde etkili olan şiddetli yağış can kayıplarına yol açtı. Adıyaman'da bahçedeki konteynerin suya kapılması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Şanlıurfa'da ise sel nedeniyle 13 kişi yaşamını yitirdi. Kayıp 5 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Diyarbakır'da da yağış nedeniyle Silvan yolu üzerindeki çadırkent tahliye edildi.

Adıyaman'da koyteyner gitti 2 kişi öldü

Adıyaman'ın Tut ilçesinde bir bahçeye kurulan konteynerin suya kapılması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi için ise arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hayatını kaybedenler arasında 1,5 yaşında bir çocuk olduğunu söyledi.

Şanlıurfa'da 13 can kaybı var

Şanlıurfa'da da sağanağın etkisiyle su baskınları oluştu. Tandoğan Mahallesi'nde bulunan Yavuzlar Apartmanı'nın bodrum katındaki dairede Suriye uyruklu 5 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Abide Köprülü Kavşağı'nın alt geçidinden vinç yardımıyla 34 BAS 626 plakalı hafif araç çıkarıldı. Araçta yapılan incelemede 2 kişinin cansız bedeni bulundu. Abide Kavşağı'nda 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasının ardından Şanlıurfa'da can kaybı 13'e yükseldi.

Ölenlerin kimlikleri belirlendi...

Şanlıurfa'da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden 11 kişinin kimlikleri belirlendi. Selde hayatını kaybeden Kibar Polat, Naile Polat, Emine Başbuğ, Muhammed Sabuncu, Ömer Faruk Bayaslan, Halil Çoban, Beyem El Derviş, Futeyim El Şahir, Zehra El Beyt, Teybe El Derviş ve Halit El Derviş'in otopsi işlemleri devam ediyor.