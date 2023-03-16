‘Kuyu cinayeti’ firarisi 12 yıl sonra İzmir’de yakalandı

AYDIN’ın Germencik ilçesinde 12 yıl önce 2 kişiyi öldürerek kuyuya atan ve kayıplara karışan firari H.A., polisin yoğun çalışması sonucu İzmir’de yakalandı.

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Aydın’ın Germencik ilçesinde 2011 yılında meydana gelen ve ‘kuyu cinayeti’ olarak bilinen olayın firarisi İzmir’de yakalandı. Dereköy mevkiinde T.G. ve G.E.’yi öldürerek kuyuya atan ve ardından kayıplara karışan firari H.A., İzmir’de yakalandı.

Gözaltına alınan H.A.’nın Aydın Ağır Ceza İlamat Masasınca G.E.’yi ‘Kasten Öldürme’ suçundan 10 yıl hapis cezası olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından H.A. sevk edildiği Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesince T.G.’yi ‘Kasten Öldürme’ suçundan ve Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesince ‘Silahlı Yağma’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.