THY'nin bazı seferleri iptal edildi

Türk Hava Yolları, Almanya'nın Düsseldorf Havalimanı'nda yapılacak grev nedeniyle 16 ve 17 Mart'ta planlanan bazı seferlerin karşılıklı olarak iptal edildiğini açıkladı.

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Türk Hava Yolları (THY), Almanya'nın Düsseldorf Havalimanı'nda yapılacak grev nedeniyle 16 ve 17 Mart'ta planlanan bazı seferlerin karşılıklı iptal edildiğini duyurdu.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, 16 Mart gecesi icra edilmesi planlanan TK 1529 İstanbul-Düsseldorf seferi ile 17 Mart tarihli TK 1530 Düsseldorf-İstanbul, TK 1525 İstanbul-Düsseldorf, TK 1526 Düsseldorf-İstanbul, TK 1527 İstanbul-Düsseldorf, TK 1528 Düsseldorf-İstanbul, TK 7730 Sabiha Gökçen-Düsseldorf, TK 7731 Düsseldorf-Sabiha Gökçen, TK 7740 Sabiha Gökçen-Düsseldorf ve TK 7741 Düsseldorf-Sabiha Gökçen seferleri iptal edildi.