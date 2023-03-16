Kuzey Irak'ta helikopter düştü! TSK helikopteri dediler PKK helikopteri çıktı

IRAK'ın kuzeyinde bir helikopter düştü. Bazı sosyal medya hesapları helikopterin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait olduğunu iddia ederken Milli Savunma Bakanlığı iddiayı yalanladı. Irak Kürdistan Bölge Yönetimi, düşen helikopterde PKK'lıların olduğunu açıkladı...

Abone ol

Irak'ın kuzeyinde Irak Kürdistan Bölge Yönetimi topraklarında bir helikopter düştü. Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri, bazı sosyal medya hesaplarındaki "Irak'ın kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait helikopterin düştüğü" iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, düşen helikopterde bulunanların bir kısmının PKK terör örgütü üyesi olduğu duyuruldu.

O bölgede TSK'nın uçuşu yok

Bazı internet siteleri ile terör örgütüne yakın bazı sosyal medya hesaplarında "Irak'ın kuzeyindeki Duhok'ta TSK'ya ait helikopterin düştüğü"ne ilişkin iddia yer aldı. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, söz konusu iddianın tamamen gerçek dışı olduğunu, TSK'ya ait o bölgede bir helikopter uçuşunun bulunmadığını kaydetti.

PKK'lı teröristlerin bulunduğu helikopter

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi tarafından bugün yapılan açıklamada, Duhok'ta dün düşen helikopterde bulunanların bir kısmının terör örgütü PKK mensupları olduğunu duyuruldu. Irak Resmi makamları “İlk incelemelerde helikopterin AS350 tipi Eurucopter olduğu ve çok sayıda yolcunun PKK militanı olduğu ortaya çıktı.” açıklaması yaptı.