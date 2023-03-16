MAK'ın son anketi bomba! HDP seçmeniyle ilgili şok sonuç! AK Parti anketi ile farkı ne?
14 Mayıs seçimlerine giderken anketler peş peşe geliyor. Kimi anketler Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu 14 puan önde gösterirken, kimi anketler de Cumhurbaşkanı Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu'na açık ara fark atıyor. MAK Danışmanlık Mart ayı anket sonuçlarını açıkladı. MAK'ın anketine göre Erdoğan mı yoksa Kılıçdaroğlu mu önde? HDP seçmeni 'kararsız' çıktı. Bunların oranı yüzde 8...
14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi öncesi anketler peş peşe gelirken, anket yapan firmaya göre anket sonuçları arasında çok büyük farklar olması anketlerin güvenilirliğiyle ilgili akıllardaki soru işaretlerini büyütüyor. Son olarak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen ve MAK Araştırma'nın patronu Mehmet Ali Kulat yapılan son anketlerin sonuçlarını açıkladı. İki anket arasındaki fark ne kadar? İşte ayrıntılar...
AK Parti bir haftada 3 anket yaptırdı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında yaptırdıkları son anketlerin sonuçlarını açıkladı. Son hafta içerisinde 3 farklı anket yaptırdıklarını belirten Mustafa Şen, "Haftada 3-4 araştırma yapıyoruz. Bunu daha önceden ayda bir olarak yapıyorduk. 10 gün içinde bu araştırmaları yapıyoruz. Yapılan araştırmalar birbirini test etsin istiyoruz. Alt ve üst eşiklere bakıyoruz" dedi.
AK Parti'nin 3 anketinin ortalaması
"Şu son haftada 3 araştırma bitti" diyen Mustafa Şen şöyle devam etti: "AK Parti 41 olarak gözüküyor. 40 küsür, 41 küsür 41 gibi üç araştırmada çıkan sonuçlar böyle. Yüzde 41 demek daha doğru." Cumhur İttifakı'nın oy oranının yüzde 51 olduğunu belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen şöyle devam etti:
Erdoğan'ın oyu yüzde 53'ün üzerinde
"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise 53 küsür görünüyor. 53 ile birlikte 55'i de gördüm. Araştırmalarda yüzde 53'ü daha sağlam olarak gördüğüm için bunu dile getiriyorum. Cumhur İttifakı'nın yüzde 51 civarında bir oy oranı olacağını ön görüyoruz. Seçime kadar 2 aylık süreçte büyük değişiklikler bekleyemiyorum ancak Cumhur İttifakı'nın lehine yükselişler bekliyoruz."