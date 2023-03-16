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Sahibi şaka olsun diye Pitbull'u serbest bırakınca olanlar oldu

Sahibi şaka olsun diye Pitbull'u serbest bırakınca olanlar oldu

Pınar Mahallesi'nde sahibinin şaka yapmak için serbest bıraktığı Pitbull cinsi köpek, 13 yaşında bir çocuğa saldırdı. Dakikalar boyunca bacağını ısırarak bırakmayan köpek, çevredeki vatandaşların sopalı müdahalesi ile kovulurken, yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı.

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Olay, geçtiğimiz Salı günü akşam saatlerinde Pınar Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, site avlusunda oyun oynayan çocukları korkutmak isteyen bir genç, Pitbull cinsi köpeğini serbest bıraktı.

O sırada 13 yaşında ki yabancı uyruklu çocuk ise korkarak kaçmaya çalışsa da köpek ayağından ısırdı. Dakikalar boyunca köpek çocuğu bırakmazken, çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar yardıma koştu.

Sopalarla köpeğe vurarak çocuk köpekten kurtarılırken, yaşanan olay sonrasında sağlık ekiplerine haber verildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı.

"Birkaç tane vurdum ama köpek bırakmadı çocuğu"

Köpeğin saldırdığı kızı kurtarmak için sopayla müdahale eden bir esnaf, “Ben dükkan otururken bir bağrışma sesi duydum ve dışarı çıktım. Baktığımda bir çocuğu köpek ısırmış ve sahibi de köpeği çekmeye çalışıyordu. Kimsenin müdahale etmediğini görünce elime süpürge alarak aşağıya indim. Birkaç tane vurdum ama köpek bırakmadı çocuğu. Daha sonra çevreden birkaç kişi daha geldi anca öyle kurtardık. Hemen ambulans çağırdık. Daha sonra çocuğu ambulans ise hastaneye götürdüler” diyerek yaşanan olayı anlattı.

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