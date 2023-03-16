YSK duyurdu: İttifaklar için 24 Mart son gün

YSK, siyasi partilerin ittifak kurmalarına yönelik esasları duyurdu. Verilen karara göre; ittifak kurarak seçime katılma kararı veren siyasi partiler, partilerin genel başkanlarının imzalarını ihtiva eden ittifak protokolünü 24 Mart Cuma günü saat 17.00'ye kadar YSK'ya teslim edecek

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim ittifakının seçimlere katılma yeterliliğini elde eden siyasi partiler arasında yapılabileceğine karar verdi.

YSK'nın Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre; 14 Mayıs Pazar günü birlikte gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanı Seçimi ile 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde seçimlere katılma yeterliliğine sahip olan siyasi partilerin seçim ittifakı yapmalarına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Verilen kararlara göre; seçim ittifakı, YSK tarafından belirlenip ilan edilen seçimlere katılma yeterliliğini taşıyan siyasi partiler arasında gerçekleşebilecek.

Son gün 24 Mart

İttifak yaparak seçime katılma kararı veren siyasi partiler, genel başkanların imzalarını ihtiva eden ittifak protokolünü seçim takviminde belirlenmiş olan 24 Mart Cuma günü saat 17.00'ye kadar YSK'ya teslim edecek. Bu tarih ve saatin ardından ittifaka yeni bir siyasi parti dahil edilemeyecek.

İttifak kuracak partiler, aday listelerinin teslim edilmesi sebebi ile seçim takviminde ilan edilen süreye bakılarak 7 Nisan Cuma günü saat 17.00'ye kadar aynı usul ile ittifak protokolünde değişiklik yapabilecek ya da aynı süre içinde YSK'ye bildirimde bulunarak ittifaktan vazgeçebilecek. İttifaktan vazgeçen siyasi partiler aynı gün saat 18.00'e kadar YSK tarafından ittifak içerisindeki diğer siyasi partilere bildirilecek.

Vazgeçme halinde, seçim ittifakı diğer partiler arasında devam edebilecek. İttifaktan vazgeçmenin bildirilmesini takip eden gün saat 17.00'ye kadar da ittifak protokolü değiştirilebilecek veya vazgeçebilecek.

İttifak unvanı belirlenecek

İttifak yaparak seçime katılma kararı alan siyasi partiler, ittifak protokolünde oy pusulasında kullanılacak ittifak unvanını belirleyebilecek. Siyasi Partiler Kanunu'na göre kullanılamayacak unvanlar, ittifak adının belirlenmesinde de kullanılamayacak, ittifak unvanı dışında işaret, amblem ve logo belirlenemeyecek.

Unvanı olmayan ittifakın birden fazla olması halinde ise bunlar YSK'ye başvuru sırasına göre numaralandırılacak. İttifak yapan siyasi partiler, kendi aday listelerini verecekler. İttifaktaki partiler, ittifak protokolünü kanunlara aykırı olmadan ve YSK tarafından belirtilen ilkeleri dikkate almak suretiyle hazırlayacak.