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Piyasalar coştu dolardan yeni rekor! 19 liranın üzerini gördü

Piyasalar coştu dolardan yeni rekor! 19 liranın üzerini gördü

Dün 19.39 lira seviyesini aşarak tüm zamanların rekorunu kıran dolar bugün de durmuyor. Güne 18,99 TL seviyesinden başlayan dolar 19.03 seviyesini görerek yeni bir rekor kırdı.

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Dolar uzun süredir 18 liranın altında seyrediyordu. Dün sabah saatlerinde tüm zamanların rekorunu kırarak 19.39 seviyesini gördü.  Dolar kuru, bugün güne 18,99 TL seviyesinden başladıktan sonra günlük yükselişi yüzde 0,25'i buldu.

Dolar/TL 19,03 seviyesini görerek yeni bir rekora imza attı. 

16 Mart saat 11.18 itibari ile dolar 18.99, Euro 20.21, altın onsu 1.917 liradan işlem görüyor. 

Dün yükseliş eğiliminde hareket ederek yüzde 0,8 artışla günü 104,6 seviyesinden tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda 104,5 seviyesinde dengelenirken, Euro/dolar paritesi yüzde 0,3 artışla 1,0610 seviyelerinden alıcı buluyor.

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