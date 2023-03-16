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İçişleri Bakanlığı'ndan deprem bölgesi için ramazana özel hazırlık

İçişleri Bakanlığı'ndan deprem bölgesi için ramazana özel hazırlık

İçişleri Bakanlığı, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde depremzedelerin ramazan ayını daha huzurlu geçirebilmeleri için planlamaları tamamladı.

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Koordinatör valiler öncülüğünde, deprem bölgelerinde hizmet verecek belediyeler, sivil toplum kuruluşları (STK) ile diğer kurum ve kuruluşların hizmet kapasiteleri belirlenecek. Bu kapsamda, kurum ve kuruluşların kapasitelerine uygun ve hijyenik yemek pişirme ve dağıtım alanları oluşturulacak.

STK, belediyeler ile diğer kurum ve kuruluşlar, bölgelerde sunacakları yemek kapasitesine eş değer mutfak, çadır, masa, sandalye gibi gereksinimleri temin edecek. Böylece depremzedelerin sahur ve iftarları rahatlıkla yapabilmeleri sağlanacak.

Tüm dağıtım bölgelerinde eş değer menü olacak

Ramazan boyunca hizmetlerin aksamaması için gerekli sayıda aşçı, temizlik ve dağıtım personeli görevlendirilecek.

Sahur ve iftar menüleri, kalori hesabı gözetilerek hazırlanacak, illerdeki tüm noktalarda eş değer menüler çıkarılacak. Sahur için kumanya da dağıtılacak.

Çeşitli ikramların yapıldığı sosyal alanlar oluşturulacak

İftar sonrası ve sahur öncesi depremzedelerin vakit geçirebilecekleri, çeşitli ikramların yapıldığı sosyal alanlar oluşturulacak. İftardan sahura kadar çay ikramında bulunulacak.

Mobil iftar ve mobil etkinlik araçlarının yer alacağı bölgede afetzedelerin ibadetlerini rahatlıkla yapabilmesi için teravih alanları belirlenecek.

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