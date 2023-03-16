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AK Parti TBMM Grup karar aldı! Cumhurbaşkanı adayı resmen Recep Tayyip Erdoğan

AK Parti TBMM Grup karar aldı! Cumhurbaşkanı adayı resmen Recep Tayyip Erdoğan

Son dakika haberine göre, AK Parti TBMM Grubu, 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak seçimleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aday gösterilmesi için karar aldı...

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Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri 14 Mayıs Pazar günü yapılacak. Meclis'te 'cumhurbaşkanı aday gösterme' süreci de başladı. Konuyla ilgili bugün AKP milletvekilleri, Grup Başkanı İsmet Yılmaz başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin grup kararı alındı. Erdoğan’ın adaylığı bu kararla resmileşmiş oldu. Adaylık başvurusu ne zaman yapılacak?

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