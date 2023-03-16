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Nihat Hatipoğlu'ndan veda mesajı: Yaş itibarıyla da sınıra geldim

Nihat Hatipoğlu'ndan veda mesajı: Yaş itibarıyla da sınıra geldim

Ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu, kurucu rektör olarak 4 yıldır görev yaptığı Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden ayrıldığını duyurdu.

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Ramazan aylarında yaptığı programla uzun yıllardır ekranlarda olan ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir veda mesajı yayımladı.

Hatipoğlu, kurucu rektör olarak 4 yıldır görev yaptığı Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden ayrıldığını duyurdu.

"Dört yılı doldurdum. Yaş itibarıyla da sınıra geldim." diyen Hatipoğlu; güçlü, heyecanlı ve dinamik bir üniversite devrettiğini belirterek yerine atanan isme başarılar diledi.

Hatipoğlu açıklamasının devamında ise "Dini tebliğimiz son nefese kadar devam edecek inşallah. Yeter ki Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

"Dini tebliğimiz son nefese kadar devam edecek"

Hatipoğlu'nun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama şöyle;

"Dostlar. 4 yıl önce Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesine Kurucu Rektör olarak atanmıştım. Bu sürede Kuruluşu tamamlayıp 3000 öğrenciye ulaştık. İslami ilimler ve Tıp Fakültesi başta olmak üzere bir çok programı başlattık.

Bugün itibarıyla görevim sona erdi. Teşekkür ederim.

Bilindiği gibi Rektörlük görevi 4 yıldır. Dört yılı doldurdum. Yaş itibarıyla da sınıra geldim.

Güçlü, heyecanlı ve dinamik bir üniversite devrettim. Yerime gelen arkadaşıma da başarılar dilerim. Dini tebliğimiz son nefese kadar devam edecek inşallah. Yeter ki Allah razı olsun."

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