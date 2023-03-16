Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de sezonun 26'ncı haftasına girilecek. Konyaspor-Galatasaray mücadelesi ile yarın başlayacak 26. haftada görev yapacak hakemler MHK tarafından açıklandı.

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Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta heyecanı yaşanacak. Haftanın maçlarını yönetecek hakemler TFF Merkez Hakem Kurulu tarafından açıklandı. Arabam.com Konyaspor-Galatasaray maçı ile açılışı yapılacak haftanın maçlarında görev alacak hakemler şöyle oldu:

Yarın:

20.00 Arabam.com Konyaspor-Galatasaray: Zorbay Küçük

18 Mart Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-HangiKredi Ümraniyespor: Mustafa Kürşad Filiz

16.00 Adana Demirspor-Fraport TAV Antalyaspor: Bahattin Şimşek

19.00 Beşiktaş-İstanbulspor: Ali Şansalan

19 Mart Pazar:

16.00 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü: Suat Arslanboğa

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu

19.00 Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe: Mete Kalkavan

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