Akaryakıt fiyatları ucuzluyor müjde az önce geldi! Motorinde dev indirim işte yeni fiyat

Araç sahiplerine bir indirim müjdesi daha geldi. Motorin fiyatları dün gece yarısı gelen indirim sonrası bir indirim daha görecek. Motorinin litresi 1 lira 34 kuruş ucuzluyor.

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Araç sahiplerine iyi haber geldi. Motorin yarından itibaren ucuzluyor. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

İndirim yarından itibaren geçerli olacak ve motorinin litresi 1 lira 34 kuruş ucuzlayacak.

İstanbul'da benzin ve motorin ne kadar?

İstanbul'da motorin ve benzinin litresi ne kadar satılıyor? İstanbul'da motorin litre fiyatı 20,88 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 20,48 liradan satılıyor.