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Şubeye gitmenize gerek yok! Tek tıkla 50 bin TL ve üzeri kredi imkanı hemen cebinizde

Şubeye gitmenize gerek yok! Tek tıkla 50 bin TL ve üzeri kredi imkanı hemen cebinizde

Dar gelirli ve ihtiyaç sahipleri için harekete geçen pek çok banka çeşitli faiz oranlarıyla kredi imkanları sunmaya devam ediyor. Ziraat Bankasının yeni başlatmış olduğu kampanyanın detayları belli olurken tek tıkla 36 ay vadeli 50 bin TL ve üzeri kredi imkanları için mobil bankacılıktan başvurunuzu kolaylıkla yapabilirisiniz. İşte 36 ay vadeli nakit kredinin detayları...

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Ziraat Bankasının uygulamaya yeni başladığı kredi kampanyasının detayları belli oldu. Şubeye gitmeden mobil bankacılık veya internet üzerinden başvuruların alınmaya başlandığı kredi kampanyasından yararlanmak oldukça kolay. Tek tıkla ne kadar nakite ihtiyacınız varsa o kadar kredi tutar sağlanırken Ziraat Bankası 50 bin TL için 36 ay vade imkanı sunuyor. Öte yandan sağlanan vade imkanı çekeceğiniz kredinin tutarına göre de değişiklik göstermekte. İşte kampanyaya ilişkin detaylar haberimizde... 

Ziraat Bankası yeni kampanyasını duyurdu

Kredi hakkında yapılan duyuruda ne kadar ödeme yapılacğaı da belirtildi. Yapılan duyuruda "Dijital Kredi ürünümüze İnternet Şube veya Ziraat Mobil üzerinden hemen başvurun, krediniz şubeye gitmeden hesabınıza geçsin." denildi.

Ayrıca İnternet Şube ve Ziraat Mobilden başvuru yapılabildiği belirtilerek 50.000 TL’ye kadar olan krediler için 36 aya kadar, 50.001 TL ve üzeri ile 100.000 TL arası krediler için 24 aya kadar ve 100.001 TL ve üzeri olan krediler için ise 12 aya kadar vade imkanı bulunduğu ifade edildi.

Kampanya detayları belli oldu

Kredi kampanyasının ayrıntıları ise şöyle paylaşıldı:

İnternet Şube ve Ziraat Mobilden başvuru yapılabilir,

50.000 TL’ye kadar olan krediler için 36 aya kadar, 50.001 TL ve üzeri ile 100.000 TL arası krediler için 24 aya kadar ve 100.001 TL ve üzeri olan krediler için ise 12 aya kadar vade imkânı bulunmaktadır.

Olumlu değerlendirilen krediler, İnternet Şube ve Ziraat Mobilden hesaba aktarılır.

Hayat sigortası yaptırabilirsiniz

Bankamız, bireysel kredi kullanan müşterilerine Hayat Sigortası* ürünü sunmaktadır.

*Hayat Sigortası ürünleri Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından sunulmakta olup, Ziraat Bankası Şubeleri Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. acentesidir.

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