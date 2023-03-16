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Türk Devletleri Teşkilat Zirvesi Türkiye için olağanüstü toplandı Erdoğan: Türk dünyası tek yürek

Türk Devletleri Teşkilat Zirvesi Türkiye için olağanüstü toplandı Erdoğan: Türk dünyası tek yürek

Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi bugün Beştepe’de gerçekleşiyor. Türkiye’de yaşanan depremler zirvenin öncelikli gündemi oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zirvenin açılış konuşmasında "Bugünkü zirvemizle Türk dünyasının tek yürek tek vücut olduğunu en üst düzeyde bir kez daha göstermiş olacağız." dedi.

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Türk Devletleri Teşkilatı, Türkiye’de yaşanan depremler sebebiyle olağanüstü gündemle toplandı.

Zirve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleşiyor.

Liderlerin aile fotoğrafından sonra zirvesinin açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı.

Türk dünyası tek yürek tek vücut

Erdoğan, "Bugünkü zirvemizle Türk dünyasının tek yürek tek vücut olduğunu en üst düzeyde bir kez daha göstermiş olacağız. Dost ve kardeş ülkelerin de desteğiyle deprem bölgemizi kısa sürede ayağa kaldıracağız." dedi.

"Afetler ve etkileriyle mücadele işbirliğimizi artırmamız gerektiği aşikardır"

Türk devletlerinden gönderilen ata yadigarı çadırların vatandaşlarıa yuva olduğunu belirten Erdoğan,  Önümüzdeki 1 yıl içerisinde 319 bin, toplamda ise 650 bin konut yaparak hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz. Afetler ve etkileriyle mücadele işbirliğimizi artırmamız gerektiği aşikardır. Türk yatırım fonu sayesinde yatırımlara ve yenilenebilir enerji çalışmalarına destek sağlanacak." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilata üye bazı ülkelerin Cumhurbaşkanlarıyla bir araya geldi. Erdoğan’ın ilk konuğu, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile de ayrı ayrı görüştü.

Erdoğan'a 'geçmiş olsun' dilekleri

Konuk cumhurbaşkanları, Türkiye’de yaşanan depremler sebebiyle Erdoğan’a ‘geçmiş olsun’ dileklerini iletti. Görüşmelerde ayrıca ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’nin gündemindeki konular değerlendirildi.

Ana gündem; Türkiye’de yaşanan depremler sonrası atılacak ortak adımlar

Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi, Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan’ın katılımıyla Beştepe’de gerçekleşecek.

Gözlemci ülke sıfatıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkmenistan ve Macaristan da zirvede yer alacak.

Türkiye’de yaşanan depremler sonrası atılacak ortak adımlar ile Türk coğrafyasını ilgilendiren konular toplantının gündeminde olacak.

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