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Beşar Esad, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek için şart koştu! Türk askeri çekilmeden olmaz

Beşar Esad, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek için şart koştu! Türk askeri çekilmeden olmaz

SURİYE Devlet Başkanı Beşar Esad, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeye hazır olduğunu ancak bunun için Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinden çekilmesini şart koştu.

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Suriye lideri Beşar Esad, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için şart koştu. Rus medyasına konuşan Suriye Devlet Başkanı'nın açıklamaları, Moskova'nın Ankara ile Şam'ı barıştırmaya çalıştığı bir dönemde, Putin ile Esad arasında yapılan görüşmeden bir gün sonra geldi.

Rusya Türkiye, Suriye ve İran'dan diplomatların bu hafta Moskova'da bir araya gelerek olası bir başkanlık zirvesi öncesinde dışişleri bakanları arasında bir toplantı hazırlığı yapmaları bekleniyor. Suriye lideri Beşar Esad, Putin'le görüşmesinden bir gün sonra Rus ajansı Novosti'ye verdiği röportajda Erdoğan ile Türk askerlerinin Suriye'nin kuzeyinden çekmesi koşuluyla görüşmeye hazır olduğunu bildirdi.

Türkiye'nin Şam rejimine muhalif gruplara verdiği desteğe atıfta bulunan Esad, Ankara'nın ayrıca "terörizme verdiği tüm desteği kesmesi" gerektiğini iftirasını attı. "Erdoğan'la görüşmenin gerçekleşebileceği tek durum budur" diyen Beşar Esad, "Suriye'deki savaşın nihai bir sonuca ulaşmasını sağlamayacaksa böyle bir görüşmenin ne anlamı var ve neden düzenleniyor?" diye sordu.

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