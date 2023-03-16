YSK Başkanı Ahmet Yener: 15 yeni ülkede daha sandık kurulacak

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'ndan son dakika açıklama geldi. YSK Başkanı Ahmet Yener, “2018 yılında yapılmış seçimlere ilaveten bu yıl yapılacak olan seçimlerde 15 yeni ülkede daha sandık kurulması tespit edilmiştir” dedi.

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YSK Başkanı Ahmet Yener, 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimlerine ilişkin bugün gerçekleştirilen toplantıya dair açıklamalarda bulundu.

Yener, yurtdışındaki vatandaşların oy kullanabilmesine yönelik toplam 75 ülkede sandık kurulacağını ifade etti. Yener şu ifadeleri kullandı:

“Yapılan çalışma doğrultusunda 75 ülke 156 temsilcilikte vatandaşlarımızın oy kullanabileceği tespit edilmiştir. 2018 yılında yapılmış seçimlere ilaveten bu yıl yapılacak olan seçimlerde 15 yeni ülkede daha sandık kurulması tespit edilmiştir. Bu ülkeler; Afganistan, Belarus, Brezilya, Estonya, Fas, Karadağ, Güney Kore Cumhuriyeti, Libya, Litvanya, Malezya, Nijerya, Pakistan, Portekiz, Slovakya ve Tanzanya olarak belirlenmiştir.”