İŞKUR'dan 90 binlik müjde! İşçi alımı için başvurular başladı, bu fırsatı kaçırmayın!

İŞKUR işçi alımları yapmaya devam ediyor. İşkur tarafından yapılan açıklamada 90 bin işçinin alımı duyurulurken başvuru tarihi ve detayları belli oldu. Peki İşkur 90 bin işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? İşkur işçi alımında aranan şartlar neler? İşkur Mart ayında hangi alanlarda işçi alımı yapacak? İşte detaylar...

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Uzun süredir iş arayıp bulamayanlara Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)'dan müjdeli haber geldi. Yapılan son açıklamada İŞKUR'un 90 bine yakın işçi alımı yapacağı duyuruldu. Mart ayında yapılması planan alımlar öncesi başvuru süreci başlarken, aranan şartlar da belli oldu. Peki İşkur 90 bin işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? İşkur işçi alımında aranan şartlar neler? İşkur Mart ayında hangi alanlarda işçi alımı yapacak? İşte İŞKUR'un 90 binlik yapacağı dev işçi alımı ile ilgili merak edilen soruların cevaplarını sizler için derledik...

Yapılan son açıklama ile işkur bekçi alanından tutun ki garson sektörüne kadar pek çok alanda iş alımı yapacağını duyurdu.

Yapılacak olan kurum alımları için ilk başvuru süreci başladı. İşkur sitesi üzerinden CV yardımı ile kolaylıkla başvuru yapabilirsiniz. Başvuru sonrası iletişim bilgileri ile kısa sürede iş görüşmesini planlamanız mümkündür. Başvuru yapacak kişiler için ilk şart ilkokul mezunu olmaktır. Sonrasında ise 18 yaşını doldurmuş olması aranan bazı şartlar arasında yer alıyor.

İşkur 90 bin işçi alımı için şartlar belli oldu

İşkur 90 bin İşçi alımı için belli şartlar altında işçi alımı yapacağını duyurdu. Aranan ilk şart başvuru yapacak kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmasıdır. Yabancı uyruklu olan vatandaşlar maalesef iş başvurusu yapamayacak. Dikkat edilecek bir diğer nokta ise en az ilkokul mezunu olması şartıdır.

Yani bu şart ile sadece okur yazarlığı olan vatandaşlar başvuru yapamayacak. Aranan bir diğer şart ise başvurduğu iş ilanında herhangi bir engel durumu olmamasıdır. Aksi durumda kişinin başvurusu reddedilir. Aranan şartlardan bir diğeri ise sicil kaydının temiz olup vardiyalı çalışmaya uygun olma şartlarıdır. Tüm şartları karşılayan vatandaşların başvuruları kısa sürede kabul edilecektir.

İşkur Mart ayında hangi meslek kollarında alım yapacak?

İşkur yapacağı işçi alımı için pek çok sektörden alım yapacağını duyurdu. Genel olarak garson, bekçi ve güvenlik hizmetleri gibi alanlarda işçi alımı yapacağını duyurdu. Bu mesleklere ek olarak kamu personeli ve satış elemanı gibi pek çok alanda işçi alımı yapılacak.

İşçi alımının yapıldığı alanlar genel olarak hizmet sektörü olup gençlerin tercih edecekleri iş alanları tercih ediliyor. Buna ek olarak kısmen engelli vatandaşların çalışabileceği kasiyer tarzı satış işlerinde de alımlar yapılacağı duyuruldu. İşçi alımı sürecinin başlaması ile 90 bin İşçi alımının yapılacağı ve belli oranda şartları karşılayan vatandaşların başvurularının en kısa sürede kabul edileceği açıklandı.