Son dakika! Deprem oldu! Bolu merkezli depremde Düzce ve İstanbul da sallandı...

BOLU'da deprem oldu. Son dakika bilgisine göre 4.8 şiddetindeki deprem Düzce, Ankara ve İstanbul'da da hissedildi. Düzce'de panik nedeniyle okullar bir gün tatil edildi...

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Bolu'da 4.8 şiddetinde deprem oldu. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre saat 13:55'te merkez üssü Bolu olan 4.8 şiddetinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddetini 4.7 olarak duyurdu.

Yerin 8.13 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Düzce, İstanbul ve Ankara'da da hissedildi. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı depreme ilişkin mesajlar paylaştı.

AFAD Başkanı'ndan açıklama geldi

AFAD Başkanı Yunus Sezer yaptığı açıklamada "Bolu ilimizde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunarım" dedi.

Tanju Özcan: Balkondan atlayanlar var Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "An itibarıyla Sayın Valimizle de konuştuk herhangi bir yıkım oluşmadı. Halk sokağa çıktı, büyük bir trafik var. İnsanlar okullardan çocuklarını alıyorlar. Psikolojik olarak insanlar sokakta olmayı tercih ediyor. Yıkımla ilgili ihbar gelmedi. Panik atak krizi geçiren, 1-2 balkondan atlama vakası var. Önemli bir durum gözükmüyor. Burası 99'da 7.2 büyüklüğünde bir deprem yaşamıştı. Yapı stokumuzun yüzde 75'i yenilendi. Riskli binalarımız var ama dayanımının çok daha iyi olduğunu söyleyebilirim" diye konuştu.

Prof. Dr. Tüysüz: Ana depremi tetiklemez

Prof. Dr. Okan Tüysüz Habertürk TV'de yaptığı açıklamada, "Kuzey Anadolu Fayı'nın kuzeyinde ana fayın dışındaki kolda meydana gelen deprem. Çok büyük bir deprem beklentisi olan yer değil. 4.8 büyüklüğündeki deprem ana depremi tetiklemez" dedi.

İstanbul Valisi: Olumsuz bir ihbar gelmedi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "13.55'te Bolu merkezli AFAD verilerine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Deprem nedeniyle İstanbul'da herhangi bir olumsuz durum ihbarı alınmamıştır. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun." ifadeleri yer aldı.

Düzce'de okullar tatil edildi Düzce Valisi Cevdet Atay da Bolu'da meydana gelen depremin Düzce'de de hissedildiğini dile getirerek, "Panikleyerek korkan çocuklarımızı evlerine gönderiyoruz. Okullarda eğitime bugünlük ara verdik." diye konuştu.

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