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İstanbul'da genç kadın arkadaşının evinde çıplak halde ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da genç kadın arkadaşının evinde çıplak halde ölü bulundu

İSTANBUL Zeytinburnu’ndan son gelen haber korkunç! 28 yaşındaki bir kadın, arkadaşının evinde ölü bulundu.  Kadının şüpheli ölümü polis ekiplerince araştırılıyor.

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Olay, Zeytinburnu Gökalp Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, 28 yaşındaki Nurcan G., dün akşam arkadaşının evine geldi. 2 erkekle beraber eve giren kadın, sabah çıplak ve hareketsiz şekilde odada yatarken bulundu.

Evde bulunan arkadaşları durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Evdeki arkadaşlarının ifadeleri alınıyor

Polis ekipleri kadınla aynı evde olan arkadaşlarının ifadesini almak için polis merkezine götürdü.  Kadının şüpheli ölümü polis ekiplerince araştırılıyor.

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