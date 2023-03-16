Bakan Vedat Bilgin'den EYT açıklaması: Hak kaybı olmayacak

Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Emekliliğe hak kazananlar başvuru için harekete geçti. Bakan Vedat Bilgin'den de EYT'ye ilişkin bir açıklama geldi ve Bilgin hak kaybının yaşanmayacağını bildirdi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Malatya Afet Koordinasyon Merkezinde EYT'ye ilişkin önemli bir açıklamada bulundu. "EYT sorunu çözüldü. Sevinci buruk bir sevince dönüştü." diyen Bilgin şunları kaydetti:

"Bölgede deki EYT taleplerini karşılıyoruz. EYT’de hiçbir hak kaybı yaşanmayacak. Kimsenin herhangi bir hak kaybı olmayacaktır"