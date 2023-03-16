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Bakan Vedat Bilgin'den EYT açıklaması: Hak kaybı olmayacak

Bakan Vedat Bilgin'den EYT açıklaması: Hak kaybı olmayacak

Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Emekliliğe hak kazananlar başvuru için harekete geçti. Bakan Vedat Bilgin'den de EYT'ye ilişkin bir açıklama geldi ve Bilgin hak kaybının yaşanmayacağını bildirdi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin,  Malatya Afet Koordinasyon Merkezinde EYT'ye ilişkin önemli bir açıklamada bulundu. "EYT sorunu çözüldü. Sevinci buruk bir sevince dönüştü." diyen Bilgin şunları kaydetti:

"Bölgede deki EYT taleplerini karşılıyoruz. EYT’de hiçbir hak kaybı yaşanmayacak. Kimsenin herhangi bir hak kaybı olmayacaktır"

Yasayla ilgili öne çıkan başlıklar

- 8 Eylül 1999 ve öncesinde işe girenler düzenlemeden yararlanacak. - EYT'de herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacak. - Yaş dışında prim günü ve sigortalılık süresi şartlarını taşıyanlar aylık alabilecek. - Emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 30 gün içerisinde tekrar işe başlayan çalışanlar için yüzde 5 destek primi verilecek. - Kadroya alınan işçiler ile işçi statüsüne geçirilenlerin aylık almaya hak kazanmaları halinde iş sözleşmelerinin feshini zorunlu tutan düzenleme yürürlükten kalkacak. - EYT'lilerin kıdem tazminatına ilişkin Kredi Garanti Fonu'ndan destek verilecek. - Toplamda 5 milyon çalışanı etkileyen düzenlemeye göre 2023 yılında 2 milyon 250 bin kişi emekli olabilecek. - Emeklilik başvuruları e-Devlet üzerinden veya SGK'ye yapılabilecek. - 5 bin 500 liranın altında maaş olmayacak.

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