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Rus uçakları, ABD SİHA'sını düşürmüştü! Karadeniz'deki gerginliğin görüntüsü ortaya çıktı

Rus uçakları, ABD SİHA'sını düşürmüştü! Karadeniz'deki gerginliğin görüntüsü ortaya çıktı

Karadeniz'de, Rus Su-27 savaş uçağı tarafından ABD'ye ait MQ-9 Reaper Silahlı İnsansız Hava Aracı düşürülmüştü. İki ülke arasında yeni bir gerilimin kapısı aralanırken Rusya olayın 'ani manevra' sonucu gerçekleştiğini iddia etmişti. ABD Savunma Bakanlığı bugün, olayın görüntülerini paylaştı. Görüntülerde Rus uçağının, ABD SİHA'sının Üzerine yakıt boşalttığı ve ikinci sortide temas ederek düşmesine neden olduğu anlar yer aldı...

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Rusya’nın geçen yıl Ukrayna’yı işgal etmesiyle başlayan savaş devam ederken bu hafta Karadeniz üzerinde endişe yaratan bir gelişme meydana gelmişti. ABD, Rusya’yı suçlayarak iki Rus Su-27 uçağının Karadeniz’de ABD’ye ait MQ-9 insansız hava aracını taciz ettiğini açıklayarak uçaklardan birinin çarptığı MQ-9’un uluslararası sulara düştüğünü duyurmuştu.

ABD’li yetkililer olayı “çok tehlikeli ve profesyonellik dışı” olarak yorumlarken iki ülke arasında soğuk rüzgarlar esmişti.

ABD'nin Avrupa ve Afrika Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral James B. Hecker, “MQ-9 hava aracımız uluslararası hava sahasında Rus uçağı tarafından vurulduğunda rutin operasyonlar yürütüyordu” diyerek ABD araçlarının uluslararası hava sahasında operasyon yürütmeye devam edeceğini belirtmişti.

Rusya "ani manevra" demişti...

ABD’nin açıklamalarını provokasyon olarak değerlendiren Rusya ise iddiaları yalanlamıştı. Rusya Savunma Bakanlığı, olayda savaş uçağının ABD İHA’sına çarptığını reddederek İHA’nın “ani manevra” sonucu düştüğünü savunmuştu.

ABD görüntüleri paylaştı

Bugün ise ABD’den yeni açıklama ve kanıtlar geldi… ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) paylaştı. Pentagon bugün 40 saniyelik bir video yayınlayarak Rus savaş uçaklarının ABD ordusuna ait bir insansız hava aracının yanından geçtiğini ve araca hasar verdiğini gösteriyor.

Daha önce iddiaları reddeden Rusya, video ve görüntüler ile ilgili bir açıklama yapmadı.

işte o anların görüntüsü...

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