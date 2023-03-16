Muharrem İnce, Özgür Demirtaş'ı fırçaladı, İsmail Saymaz'a küstü! Nevşin Mengü ve Fatih Portakal'dan sonra...

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, kendisini eleştiren isimlere yönelik eylemleriyle tartışmaların odağında. Daha önce kendisine yönelik eleştiriler nedeniyle gazeteciler Nevşin Mengü ve Fatih Portakal'la tartışan Muharrem İnce, ekonomi profesörü Özgür Demirtaş'ı da mesaj atıp tepki göstermiş. İsmail Saymaz da, Muharrem İnce'nin kendisine küstüğünü açıkladı.

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Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, kendisine yönelik eleştirilere muhataplarını arayarak tepki göstermeyi sürdürüyor. Fatih Portakal'ın "Şimdi muhalefetteken böyle, acaba başa geldiğinde neler yapa" diye tepki gösterdiği Muharrem İnce'nin hedefindeki son isim ise finans uzmanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş oldu.

İnce, Özgür Demirtaş'a mesaj attı

Özgür Demirtaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Fatih Portakal'ın Muharrem İnce ile ilgili videosunu alıntılayıp, "Muharrem İnce bana da mesaj attı. Siyasetten anlamadığımı söyledi. Nevşin Mengi ve Fatih Portakal’ı da aramış anladığım kadarı ile..." dedi. "Doğru söylemiş, siyasetten zerre anlamıyorsun" diyen bir takipçisine de Demirtaş, "Hiçbir zaman ve yerde SİYASETTEN ANLIYORUM demedim ki?" cevabını verdi.

İsmail Saymaz: Muharrem İnce bana da küstü

Gazeteci İsmail Saymaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Muharrem İnce bana da küstü. Fakat neden küstü, hangi aşamada küstü, onu anlayamadım. Arıyorum, açmıyor. Bir siyasetçinin, hele hele Cumhurbaşkanı adayının gazeteciye küsmesi çok tuhaf." dedi.

Muhalefette iken böyleyse başa gelirse...

Fatih Portakal kendi Youtube yayınında Muharrem İnce ile ilgili şunları söylemişti:

- Muharrem İnce mesaj atmış, 'Kırıldım, bir daha sana çıkmayacağım' falan diyor. Bana işimi öğretmeye çalışıyor. Ben sana işini öğretiyor muyum? Herkes kendi işini yapsın!

- Dün Nevşin’i de aramış, böyle bir iki cümle söylemiş Nevşin gereken cevabı vermiş. Böyle bir siyasetçinin olmaması gerekiyor. İnce gibi bir insanın bizi yönettiğini düşünün.

- Şimdi muhalefetteyken böyle! Acaba iktidara gelse ne olacak? İktidara geldiğinde demokrat bir yönetici olabilecek mi?

Mengü: Aradı baktım ağır konuşacak...

Gazeteci Nevşin Mengü, Cuma akşamı katıldığı, Fox Tv'de yayınlanan Orta Sayfa programında Muharrem İnce'yi trollerin şişirdiğini iddia etti. Bu sözleri nedeniyle Cumartes günü Muharrem İnce'nin kendisini arayıp "Acayip şekilde" konuştuğunu belirten Nevşin Mengü, bunu kendi Youtube kanalındaki canlı yayında anlattı. Bunun üzerine Şahan Gökbakar, Muharrem İnce'yi hedef aldı. Ardından muharrem İnce, Şahan Gökbakar'ı aradı ve sulh oldular...