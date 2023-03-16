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Araç sahipleri dikkat! Motorine kallavi indirim geliyor: Depoyu fullemek için o tarihi bekleyin

Araç sahipleri dikkat! Motorine kallavi indirim geliyor: Depoyu fullemek için o tarihi bekleyin

Brent petroldeki ve dolardaki dalgalanmalar benzin ve motorin fiyatlarına peş peşe zam olarak yansırken araç sahiplerini sevindirecek haberler gelmeye başladı. En son yapılan 71 kuruşluk indirimin ardından bir indirim haberi daha geldi. 1 lira 34 kuruşluk kallavi indirim pompaya yansayacak. Akaryakıt fiyatlarını yakından takip eden sürücüler ise depoyu fullemek için adeta o tarihi bekleyecek. İşte motorin fiyatlarına gelecek indirimin detayları...

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Milyonlarca araç sahibinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarında değişiklikler yaşanmaya devam ediyor. Son zamanlarda yapılan zamların ardından indirim haberleri gelmeye başladı. Dün yapılan 71 kuruşluk indirimin ardından bir yeni indirim müjdesi daha geldi. Pompalara yansıyacak olan 1 lira 34 kuruşluk indirimin tarihi belli olurken sürücüler depoyu fullemek için o saatte benzinliklere adeta akın edecek. Peki 1 lira 34 kuruşluk indirim ne zaman geçerli olacak? Güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İşte akaryakıt fiyatları ile ilgili son dakika gelişmesinin detayları...

Araç sahiplerine güzel haber geldi. Bir süredir artan akaryakıt fiyatları bu defa indirim haberleri ile gündeme geliyor. Benzin ve motorin fiyatlarına dev indirim uygulanacak. Araç sahipleri, bu haberi alınca resmen bayram edecek. Çünkü dün 71 kuruşluk indirim yapılan motorin fiyatlarına bu defa Okkalı indirim geliyor. Peki, güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzine ne zaman indirim gelecek? motorin indirimi kaç TL?

Motorine kallavi indirim geliyor

Araç sahiplerinin beklediği müjde verildi. Motorin fiyatlarına nihayet okkalı indirim geliyor. Bir süredir zam haberleri ile gündemden düşmeyen motorin fiyatları peş peşe indirim haberleri ile araç sahiplerinin yüzünü güldürecek. Motorin fiyatlarını dün 71 kuruşluk indirimi uygulanmıştı. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 34 kuruş daha indirim gelecek. Bu indirimle birlikte motorinin litre fiyatı bir kez daha 20 liranın altına girilecek.

istanbul'da güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?

Peki, akaryakıt fiyatları ne kadar? İstanbul'da güncel motorin ve benzin fiyatları kaç TL? Dün yapılan 71 kuruşluk İndirimin ardından İstanbul'da güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

İstanbul'da motorin litre fiyatı 20,88 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 20,48 liradan satılıyor.

Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren yapılacak olan indirim sonrasında bir kez daha motorin fiyatları 20 liranın altına gerileyecek.

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