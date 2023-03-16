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Selin vurduğu milyonluk güneş panelleri kağıt gibi dağıldı

Selin vurduğu milyonluk güneş panelleri kağıt gibi dağıldı

MALATYA'nın Yeşilyurt ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası oluşan selde milyonluk güneş panelleri kağıt gibi dağıldı.

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Malatya’da hafta başı başlayarak etkisini aralıklarla sürdüren sağanak yağış kentin bir çok noktasında sele dönüştü. Yeşilyurt ilçesi Gözene Mahallesi yaşayan Gazi Öztop’a ait Sultansuyu çayı üzerinde bulunan tesis de selden etkilenirken, milyonluk paneller kağıt gibi dağıldı.

Yaklaşık 3,5 milyon maliyetle faaliyete geçirilmişti

Yedi ay önce alınan kredi desteğiyle 30 dönümlük bir alan üzerine inşa edilen yaklaşık 3,5 milyon maliyetli güneş panellerinin sel de büyük zarar gördüğünü aktaran Gazi Özpolat, mağdur olduklarını belirterek yetkililerden yardım istedi.

"Önce deprem sonra sel vurdu"

Panellerin henüz kullanmadan selden etkilendiğini ifade eden Özpolat, ”Panelleri geçen yıl kurmuştuk henüz sulamaya başlamadan sel felaketiyle karşı karşıya kaldık. Zararımızın devletimizin tarafından karşılanmasını istiyoruz. Panelleri yaklaşık 700 dönüm bahçemizi sulama için geçen yıl kredi çekerek faaliyete geçirdik. Doğanşehir’de patlayan sulama kanalı sele neden oldu selde panelleri bu hale getirdi. Zararımız büyük yetkililerden yardım bekliyoruz" diye konuştu.

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