Parayla abone olan 'özel fotoğrafları' görür... Şeyma Subaşı yeni kazanç kapısı buldu
Şeyma Subaşı, artık özel hayatını sosyal medyada para karşılığında gösterecek. Ünlü fenomen, kullanıcılara ücretli abonelik hakkı tanınan uygulamayı Türkiye'de kullanan ilk isimlerden biri oldu.
Uzun süredir Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, sevgilisiyle şimdilerde nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.
Ülkemizde yaşanan deprem felaketine duyarsız kalan ve kısa sürede paylaşımlar yapmaya devam eden Şeyma Subaşı, 400 bin kişi takibi bırakmasıyla adeta şok yaşamıştı.
Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı, artık sosyal medyada para karşılığında, özel hayatını herkese gösterecek.
Sabah Gazetesi'nden Bülent Cankurt'un haberine göre; Subaşı, bir teknoloji şirketinin kullanıcılarına ücretli abonelik hakkı tanımasını, Türkiye'de ilk kullananlardan biri oldu ve abonelik başlattı.