2022 rakamları açıkladı! Kurul, tüketiciyi aldatanları affetmedi: 42 milyonluk dev ceza!

Reklam Kurulu tarafından 2022 rakamları açıklandı. Tüketiciyi aldatanları affetmeyen kurul, 1303 dosya için durdurma kararı verirken 405 dosya için ise idari parası uyguladı. Açıklanan verilerin ardından uygulanan toplam yaptırım tutarının 42 milyon 329 bin 745 lira olması dikkat çekti.

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Tüketicinin daima yanında olan Reklam Kurulu, 2022 yılında tüketiciyi aldatıcı ve yanıltıcı reklamlara yönelik yapılan çalışmaların sonuçlarını açıkladı. Kurul geçtiğimiz yıl 1303 dosya için durdurma ve 405 dosya için ise idari para cezası kararı alındığını duyurdu.

Bu kapsamda yapılan incelemeler sonucu firmalar için kesilen ceza faturasının bedeli ise ağır oldu. 2022 yılında toplam 42 milyon 329 bin 745 lira para cezası kesildiği bildirildi. Her yıl düzenli olarak dünyada ve ülkemizde tüketicinin korunmasına yönelik politikaları dikkat çekmek amacı ile 15 Mart günü, Dünya Tüketiciler Günü olarak kutlanmaktadır.

Tüketici hakları korunuyor

Ticaret Bakanlığı, anayasanın devlete yüklediği görev ve sorumluluk kapsamında, tüketicilerin ekonomik çıkarlarını, haklarını, satın aldıkları mal ve hizmetlerle ilgili güvenliğini ve sağlığını korumaya yönelik faaliyetlerde bulunmaktadır. Bakanlık, tüketiciler ve üreticiler arasındaki ilişkinin dengede tutulmasını amaçlayan politikalarla sadece tüketicileri değil aynı zamanda, belli standartlar ve kalitede mal ile hizmet üretilmesini de teşvik ederek, üreticilere ve ülke ekonomisini de korumayı hedeflemektedir. Bakanlığa ait bu sorumluluk kapsamında ise, hazırlanan Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve uygulama yöntemleri yürürlüğe girmiştir.

Reklamlar denetleniyor

Tüketicilerin yanıltılmaması, bilgi ve tecrübe eksikliğinin istismar edilmemesi adına reklam denetimleri büyük bir öneme sahiptir. Bu denetimler, Reklam Kurulu tarafından gerçekleştirilmektedir. mevcut düzenlemelere göre reklamların tüketiciyi aldatıcı, yanıltıcı ya da onun tecrübe ve bilgi eksikliğini istismar edici, genel ahlaka aykırı, kamu sağlığını bozucu, hastaları, yaşlıları, çocukları ve engellileri istismar edici olmaması gerekmektedir.