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Bir isim daha görevinden istifa etti! AK Parti'den aday olacak

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bir isim daha görevinden istifa etti! AK Parti'den aday olacak

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli milletvekilliği aday adaylığı için görevinden istifa etti.

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25. ve 26. dönemde AK Parti İzmir Milletvekilliği görevini yapan ve 4 yıldır partisinin İzmir il başkanlığı görevini yürüten Kerem Ali Sürekli, 14 Mayıs günü gerçekleştirilecek seçimlerde milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa etti.

AK Parti İzmir İl Başkanlığı’nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Sürekli, tüzük gereği atama yapılana kadar Nail Kocabaş'ın Başkanlık görevini yapacağını bildirdi.

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