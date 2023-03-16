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Menzil Cemaati seçim kararını duyurdu! "Kritik dönemin tecrübesini önemsiyoruz"

Menzil Cemaati seçim kararını duyurdu! "Kritik dönemin tecrübesini önemsiyoruz"

Menzil Cemaati Cumhur İttifakı'na destek vereceklerini açıkladı. Yayımlanan açıklamada, Türkiye’nin "istikrara ihtiyacı olduğu" gerekçesiyle Cumhur İttifakı’na destek verildiği belirtildi.

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Menzil Cemaati’ne bağlı kurumlar olan Semerkand Vakfı, Beşir Derneği, GENÇKON ve TUMSİAD’ın ortak imzasıyla yayımlanan açıklamada,  Cumhur İttifakı’na destek verildiği belirtildi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Son yıllarda dünyada yaşanan koronavirüs pandemisi, Rusya-Ukrayna Savaşı ve küresel enflasyonist ekonomik koşulların ülkemizdeki olumsuz etkilerinin üzerine Türkiye tarihinin en büyük afeti eklendi. Güzide ülkemizin; afetzede kardeşlerimizin bütün ihtiyaçlarını karşılaması, kentsel dönüşüm başta olmak üzere bütün gerekli afet tedbirlerini alması, büyümesi, zenginleşmesi ve daha da güçlenmesi gerekiyor.

Biz bunun için istikrara ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. Net hedeflerin hızlıca ve kararlılıkla hayata geçirilebilmesi adına geçtiğimiz kritik dönemin tecrübesini önemsiyoruz. Bu vesileyle hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekili genel seçimlerinde Cumhur İttifakı'nı destekliyoruz."

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