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MHP Grubu da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aday gösterdi

MHP Grubu da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aday gösterdi

AK Parti'nin TBMM Grup kararıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı cumhurbaşkanı adayı göstermesinin ardından MHP Grubu da Erdoğan'ı aday olarak gösterdi...

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MHP TBMM Grubu, AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin grup kararı aldı.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri 14 Mayıs Pazar günü yapılacak. Meclis'te 'cumhurbaşkanı aday gösterme' süreci de başladı.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, “Cumhurbaşkanı adayımız belli, kararımız net. Cumhurbaşkanı adayı olarak, Sayın Erdoğan'ı aday olarak gösterdik.” açıklamasını yaptı.

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